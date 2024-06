AFP via Getty Images

Bologna, Fenucci: "Non vogliamo cedere nessuno. L'unica eccezione è Zirkzee"

un' ora fa



Al Festival della Serie A è intervenuto anche l'ad del Bologna, Fenucci. Queste le sue parole dal palco del Teatro Regio.



MERCATO - “Io capisco i media, ma sono due mesi che vediamo i nostri giocatori ad altre squadre. Non vorremmo cedere nessuno, sono tutti giocatori con contratti lunghi. La proprietà ha detto che è disponibile ad ulteriori investimenti. Non c'è nessuna trattativa in essere, non abbiamo bisogno di risorse e andremo avanti per questa squadra. L'unico che può muoversi da solo è Zirkzee, ma per gli altri l'idea è chiara”