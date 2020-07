Non solo ottima calciatrice, ma anche eccellente nello studio. La giocatrice della Juventus Women Barbara Bonansea si è laureata ieri in Business Administration (Economia Aziendale). Puntuali le congratulazioni del club bianconero: “Congratulazioni a Barbara Bonansea, che ieri si è laureata in Business Administration, presentando una tesi dal titolo: “Donne in maglia: il risultato del loro lavoro nel calcio. Un’analisi comparativa tra i campionati inglese e italiano”.