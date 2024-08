Bonaventura saluta la Serie A: è ufficiale la firma con l'Al-Shabab

Ad ufficializzare l’ingaggio dell’ex centrocampista della Fiorentina è stato lo stesso club saudita, che ha reso nota laL’operazione è stata portata avanti dal Team Raiola.Bonaventura ha dunque salutato definitivamente l’Italia e il campionato di Serie A dopo aver indossato le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina, con cui ha disputato le ultime tre stagioni per un totale di 162 presenze e 22 reti, conquistando due finali di Uefa Conference League e una di Coppa Italia.Prima di accettare la proposta arrivata dall’Arabia Saudita,ma alla soglia dei 35 anni il calciatore marchigiano ha scelto di accettare una nuova sfida. Lo scorso gennaio il classe ‘89 era stato molto vicino al trasferimento alla Juventus su richiesta esplicita dell’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ma l’affare non era andato in porto per la mancata intesa tra i due club.