Il presidente della federcalcio polacca,è tornato a parlare della nazionale polacca che all'esordio agli Europei 2024 in Germania è uscita sconfitta per 2-1 contro l'Olanda nonostante fosse andata in vantaggio al minuto 16 con gol di Buksa. Capitano di giornata, data l'assenza per infortunio di Robert Lewandowski è stato il centrocampista ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Napoli, ma promesso sposo a parametro zero dell'Inter, Piotr Zielinski. E l'ex attaccante di Roma e Juventus e oggi dirigente ha avuto soltanto parole d'elogio per Zielinski ai microfoni di WP SportoweFakty.

"Sappiamo che ha giocato poco negli ultimi mesi, ma non ne ha risentito per nulla. Ha portato esperienza, ha cambio di passo. A volte è come se fosse un giocatore che viene da un altro pianeta nella nostra squadra".