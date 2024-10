Il bonus Betflag si rinnova a Ottobre 2024: fino a 50€ gratis

Confronto del bonus Betflag con altre promo sport

Da ottobre 2024, Betflag ha introdotto un nuovo bonus per i nuovi iscritti, offrendo, potrai ricevere cinque bonus da 10€ ciascuno, per un totale di 50€. Questa promozione è un'opportunità ideale per provare le scommesse sportive sulla piattaforma, senza dover effettuare un deposito iniziale.Rispetto ad altri bookmaker come Netwin e Betsson, che offrono bonus senza deposito grazie a un requisito di scommessa (wagering) di solo x1 e una quota minima di 5.00, una delle più basse nel panorama del betting italiano. Al contrario,(di cui 50€ dedicati allo sport) utilizzabile esclusivamente per scommesse multiple prematch, con almeno 8 eventi e una quota minima di 1.50 per evento, rendendo il, invece, propone un, riservato però al casino, con un wagering di x50.In sintesi, Betflag offre il miglior bonus scommesse senza deposito per gli utenti che preferiscono una promozione con un massimale non troppo elevato, ma molto più facile da sbloccare e che consente di procedere al prelievo in maniera più rapida.

● ● ●

Quali sono le novità del nuovo bonus Betflag

La principale novità del bonus Betflag a ottobre 2024 è l'introduzione della possibilità di ottenere il bonus senza deposito direttamente durante la fase di registrazione, un'opzione che non era disponibile il mese precedente. Un ulteriore miglioramento riguarda l’. In passato, invece, il credito aggiuntivo più alto era riservato solo a chi si registrava con la carta d’identità elettronica. Il, attivabili ogni tre giorni, con requisiti di scommessa di soli 10€, facilitando il raggiungimento del turnover.

● ● ●

Cosa resta stabile rispetto al bonus Betflag precedente

Rispetto alle versioni precedenti del bonus, che a settembre non era disponibile e ad agosto offriva fino a 250€,. Sebbene il credito aggiuntivo gratuito massimo sia ora più basso, è uguale per tutti, indipendentemente dalla modalità di registrazione scelta, che sia quella tradizionale, tramite SPID o CIE

● ● ●

Domande sul Bonus Betflag

Quando scade il nuovo bonus Betflag?

Attualmente, non è indicata la data di scadenza per il nuovo bonus Betflag, valido per le registrazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2024. Ogni tranche di 10€ però ha una scadenza di tre giorni dall'attivazione.

Betflag offre un bonus senza deposito?

Sì, Betflag offre un bonus senza deposito di 50€, suddiviso in cinque bonus da 10€ ciascuno, attivabili ogni tre giorni.

Qual è il bonus di benvenuto per i giochi del casinò su Betflag?

Oltre al bonus senza deposito, Betflag offre fino a 5.000€ di Welcome Bonus per le Slot.

Quali sono i requisiti di scommessa del nuovo bonus Betflag?

Per ogni tranche di 10€, il turnover richiesto è di 10€, da scommettere in un'unica puntata con una quota minima di 5.00.

Posso utilizzare più bonus contemporaneamente?

No, i bonus della stessa divisione di gioco non sono cumulabili, quindi non è possibile utilizzare più bonus contemporaneamente.

I bonus di benvenuto Betflag sono prelevabili?

Le eventuali vincite ottenute grazie ai bonus di benvenuto saranno trasferite sul saldo contabile solo una volta soddisfatti i requisiti di scommessa.