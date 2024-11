Iniziamo questa recensione di Betsson scommesse con un po' di storia. Betsson, un bookmaker con una lunga esperienza nel settore dei giochi, è stata fondata nel 1963 come azienda fornitrice di slot machine per ristoranti svedesi. Nel tempo, è diventata una multinazionale attiva dal 1998 nel settore del gioco online. Già operativa in Italia con il brand Starcasinò, da marzo 2024 è online con Betsson.it.

Ecco la nostra opinione su Betsson, operatore che abbiamo testato per settimane analizzando tutti gli aspetti che possono interessare a un appassionato di betting.



Il nostro riscontro su Betsson

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 5/5 Bonus benvenuto

⭐ 5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4.5/5 Servizio clienti

La nostra recensione su Betsson e i voti assegnati potrebbero sembrare un po’ generosi, ma va detto che solitamente quando un nuovo operatore fa il suo esordio tende a non svelare subito le proprie carte. Non è il caso della sezione scommesse di Betsson, che spicca per originalità nel layout. Citiamo qualche piccolo esempio come il Betmarket per copiare le giocate dei migliori tipster, le Random Bet per generare multiple casuali e ovviamente la struttura del bonus benvenuto scommesse Betsson, così come le promozioni spot, che approfondiremo più avanti. Palinsesto e quote sono inoltre molto competitive, specie per gli amanti delle multiple. Il neo al momento è la mancanza del live streaming.

Recensioni Betsson sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Per chi si registra su Betsson scommesse è proposto un bonus che può arrivare fino a 200€ e parte di questo non prevede un versamento, come accade con pochi altri siti come Sisal, BetFlag e SNAI.

Alla registrazione, dopo la convalida del conto gioco, si ottengono infatti 100€ senza deposito suddivisi in 50€ per le scommesse sportive e 50€ per le slot.

Molto interessante è anche il bonus scommesse sul primo versamento con il 100% del primo deposito fino ad un massimo di 100€ per il betting su Betsson Sport. Il Fun Bonus può essere utilizzato solo per piazzare scommesse multiple sul Mercato 1x2 prematch di partite di calcio di almeno 5 eventi con quota minima di 1.50 per ogni evento entro 3 giorni dall'assegnazione.

Infine, Betsson mette a disposizione dei propri utenti un'ulteriore chicca:

Inter vincente in tutte le partite della stagione a @2

Per tutte le sfide ufficiali dei nerazzurri della stagione 2024-25 (in Serie A, Coppa Italia e Champions League), piazzando una scommessa singola di almeno 5€ sull'Inter vincente (esito finale 1X2), si attiverà automaticamente una quota maggiorata di 2.00. Se la quota originale è inferiore a 2.00, l'operatore accrediterà la differenza come Fun Bonus Sport.

Il sito di Betsson a confronto con altri operatori

La forza di Betsson e del suo welcome bonus scommesse risiede nelle sue 4 diverse promozioni, tra cui spicca l'offerta di 50€ alla registrazione gratis per le scommesse. Questa cifra senza deposito sport offerta da Betsson è significativamente più alta rispetto a quella di Snai, che offre solo 5€. Sebbene il primo deposito non offra una cifra particolarmente competitiva, la possibilità di rigiocare l'importo versato anche una sola volta facilita la missione anche per i giocatori meno esperti. Di seguito un rapido confronto del bonus Betsson:



Come procedere alla registrazione su Betsson

Nel raccogliere alcune recensioni su Betsson scommesse da parte degli utenti, abbiamo notato che non ci sono state segnalazioni negative per la fase di registrazione. Non è ancora possibile completare l’iscrizione tramite SPID, e si procede quindi con la registrazione classica. In uno degli step viene indicato con precisione cosa fare per ottenere i 50€ del Bonus Scommesse Betsson alla registrazione.

Ecco come completare la registrazione sul sito scommesse di Betsson:

Accedere all’area registrazione di Betsson: servirà un documento, ma il sistema aiuta nel caso servisse a recuperare il codice fiscale. Inserire i dati personali, selezionando il limite massimo di deposito. Scegliere tra Bonus Betsson scommesse e quello per il casino. Completare la registrazione inviando il documento per ottenere il Bonus senza deposito di 50€.

Betsson, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Tanti competitor “ruberanno” qualche spunto dal layout innovativo della sezione scommesse di Betsson. Di classico c'è la barra in alto per passare dai giochi da casino, alle scommesse live e a quelle prematch. L'ultima categoria però rimanda rapidamente alle statistiche su tutti gli sport e ad alcune funzioni speciali di Betsson, come il BetMarket e le Random Bet, che spiegheremo meglio più avanti. Il palinsesto Sport di Betsson rompe meno gli schemi e mette in risalto - come accade con il nuovo sito di SNAI - gli eventi del momento come le Scommesse Serie A. Se l’offerta casinò è molto ricca, tra le opzioni di scommesse Betsson ha le virtuali ma non le ippiche.

Betsson App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Se inizialmente il bookmaker si è limitato ad offrire un sito desktop ottimizzato anche per dispositivi mobili, sono ora disponibili le app mobile Betsson Sport e casino per iOS e Android. L’upgrade era atteso e prevedibile visto le ottime performance del “fratello maggiore” Starcasinò, con l’utente che viene guidato verso gli eventi di punta del palinsesto scommesse di Betsson. Accedendo alla categoria sport - per le puntate live c’è una sezione a parte, come per i giochi da casinò - viene data la possibilità di accedere sia alle statistiche sia alle funzioni speciali del bookmaker. In questo modo l’app consente sia di spendere qualche minuto in più per studiare la giocata, sia di prendere spunto dal BetMarket.

Betsson: recensioni sul palinsesto sportivo



Al momento della prova (tra fine maggio e inizio luglio 2024) erano quasi 30 le discipline tra le quali scegliere sul palinsesto scommesse di Betsson. É lecito pensare che alcune mancanze come l'ippica e le Novelty Bet saranno presto introdotte, ma per il resto - come accade per il tennis e il calcio - Betsson sport regge il confronto con portali storici come Eurobet e Bwin. Ottime le quote maggiorate da sfruttare periodicamente. Leggendo cosa ne pensano gli altri utenti, le recensioni su Betsson scommesse relative al palinsesto sportivo promuovono l’operatore, che ha superato quello che può essere considerato l’ostacolo più difficile, ovvero garantire un’offerta scommesse molto ricca.

Il BetMarket di Betsson: cos’è e come funziona

Una funzione che ha subito catturato la nostra attenzione è il BetMarket di Betsson scommesse. Adatto soprattutto ai meno esperti e a chi non si sente particolarmente ispirato, chi accede a questa area del bookmaker ha la possibilità di copiare le schedine dei migliori giocatori. Diversamente da Sisal Tipster, che si basa più su una serie di approfondimenti a cura di esperti, BetMarket consente di visualizzare direttamente i migliori Pronostici Calcio di Oggi, con una serie di informazioni molto utili: chi è il Tipster, quanto ha vinto con le scommesse di Betsson nelle ultime settimane, oltre a tutte le caratteristiche della multipla selezionata dai uno dei giocatori più abili.

Le Random Bet di Betsson: cosa sono e come funzionano

Le Readybet - le schedine già pronte - nei siti scommesse italiani spesso hanno il limite di non poter essere personalizzate, problema che non riguarda le Random Bet di Betsson, scommesse che vengono generate casualmente dopo che il giocatore ha impostato le sue preferenze. Si può scegliere lo sport, le leghe, le tipologie degli esiti (1X2 o Under/Over) e persino impostare il valore delle quote, che possono essere più basse di 1.50 ma anche maggiori di 7.00. Qualora non si fosse soddisfatti della multipla prodotta ovviamente si può optare per l'opzione “Rigenera Bet”, in caso contrario si può giocare direttamente la schedina o creare un sistema, altra funzione per le scommesse di Betsson.

Il casinò Betsson: quasi 4.000 giochi e oltre 50 provider



Particolarmente atteso dai giocatori italiani, il casinò Betsson ha risposto presente con un’offerta paragonabile a quella di un colosso come Better. Nonostante siano passati pochi mesi dal taglio del nastro del sito, tra slot, table games, arcade, videopoker, casino live e game Show sono presenti - mentre scriviamo - 3782 titoli, con oltre 3400 slot. Numeri notevoli ed è estremamente imponente anche il numero di provider che collaborano con Betsson casino, oltre 50, e si spiegano così le circa 180 le slot con jackpot, 200 le megaways. Per quanto riguarda il bonus casino, i nuovi iscritti ricevono un cashback del 50% fino a 50€ a settimana per le prime 10 settimane sotto forma di fun bonus, fino ad un massimo di 500€ totali.

Dalla nostra esperienza è emerso che Betsson può essere inserito nel novero dei migliori casino online del panorama italiano, sia per il numero di slot disponibili che per il corposo bonus benvenuto offerto ai propri utenti.

Betsson metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi di versamento validi per il sito di Betsson scommesse e casinò, con deposito minimo di 10€. Per quanto riguarda il prelievo si parte da un minimo di 10€ e cambiano leggermente le tempistiche, che possono arrivare a 72 ore con Paysafecard, Paypal, Neteller e Skrill e fino a massimo 9 giorni lavorativi per le carte bancarie.

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €5.00 Immediato Paysafecard €5.00 Immediato Paypal €5.00 Immediato Neteller €5.00 Immediato Skrill €5.00 Immediato

Servizio clienti Betsson, Live chat operativa in 1 minuto

Punto fondamentale delle nostre recensioni dei siti scommesse è il test dell’assistenza ai giocatori. Tra le opzioni offerte dal Servizio clienti Betsson abbiamo scelto la chat, che prometteva un aiuto entro 30 secondi. In effetti in meno di 1 minuto un operatore ci ha risposto per fornire delucidazioni e link su come scaricare l’app Betsson scommesse e ha poi pazientemente assecondato la richiesta di assistenza durante la procedura di installazione. Un altro operatore ha invece spiegato come funziona il bonus scommesse specificando tempistiche e requisiti di puntata.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio clienti di Betsson scommesse è disponibile in italiano tutti i giorni dalle 9 alle 24. Le alternative, oltre alle domande frequenti, sono la Live Chat, che risponde in tempi davvero ristretti, l'email, che promette risposte entro 30-60 minuti, e a breve sarà operativa la richiesta di chiamata, attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Spulciando tra le recensioni di Betsson abbiamo trovato conferma su molte nostre impressioni. Il sito non può ancora essere considerato completo, ma soprattutto nel mondo delle scommesse Betsson ha portato novità, professionalità e bonus interessanti.

"Ottima esperienza su Betsson. Avevo giusto un dubbio sulla loro promo sulle multiple, tutto risolto dal loro customer support in tempi ragionevoli".

"Tralasciando le quote che mi sembrano molto buone, mi è piaciuta l’app. Molto immediata. Promossa"

"Manca ancora qualcosina ma si vede che il sito è in rapido sviluppo. Richieste di prelievo evase molto rapidamente"

"Buon sito per essere agli inizi. Finalmente un'alternativa valida e i pagamenti super veloci. Complimenti!"

Recensioni Betsson: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo aver testato il sito scommesse di Betsson per settimane possiamo dire che l’operatore si è affacciato al mondo del betting italiano con professionalità, come si evince dalla gestione del conto gioco e dall’assistenza clienti, e con la voglia di far divertire i giocatori con promozioni innovative, anche per la sezione Betsson casino. Mancano il servizio live streaming, le scommesse ippiche e in generale ci aspettiamo che il palinsesto diventi più profondo, ma va anche detto che la strada verso il miglior servizio possibile è stata intrapresa. L’app Betsson scommesse e le idee originali come il BetMarket ne sono la conferma.

Domande Frequenti

Betsson è sicuro?

Titolare della concessione per il gioco a distanza 15444, Betsson offre scommesse sportive nella massima tutela dell’utente.

Perché scegliere Betsson?

L’operatore in pochi mesi dal lancio del sito ha portato nuove idee e bonus scommesse competitivi nel mondo del betting.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betsson?

Su Betsson scommesse al momento non sono presenti le ippiche e il servizio di live streaming.



Esiste un bonus senza deposito Betsson per le scommesse?

Sì, Betsson offre un bonus senza deposito scommesse pari a 50€. Il credito aggiuntivo sarà erogato in 5 diverse tranches: la prima (10 euro) dopo aver convalidato il documento, le altre nelle quattro settimane successive alla registrazione.

Betsson quote maggiorate, dove si possono trovare?

Betsson offre periodicamente delle quote maggiorate sia in fase di registrazione che a ridosso di grandi eventi sportivi.

A quanto ammonta il massimale del bonus Betsson 2024?

Betsson attualmente mette a disposizione dei nuovi iscritti un bonus scommesse fino a 150€.