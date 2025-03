Bonus Cashback: cos’è e come funziona

➡️ Bonus Cashback Scommesse

Bookmaker Bonus Cashback Condizioni principali 50€ 50% sulla prima scommessa 2500€ Rimborso 20% perdite settimanali rimborso scommessa 100% in caso di risultato 0-0

➡️ Bonus Cashback Casino

Casino Bonus Cashback Condizioni principali Fino a 1000€ Bonus fino al 50% con requisito 45x 200€ 50% sulle perdite per le prime 4 settimane 20€ Rimborso del 20% delle perdite su 100 spin fino a 10000€ Rimborso progressivo dal 15% al 100% sulle perdite fino a 500€ 25% di rakeback poker per 5 settimane

sono tra le promozioni più interessanti per gli appassionati di gioco online. Esistono varie formule, ma tutte si basano sulIn questa guida spiegheremo il cashback cos'è e come funziona, mentre i player più navigati apprezzeranno il lavoro che ci ha portato a selezionare le offerte più valide.Quanto la fortuna non assiste un giocatore si può ottenere un rimborso delle perdite tramite il cashback bonus. Se si cerca un modo per limitare i danni alcuni dei migliori bookmaker così come i casino online offrono questa formula particolare: può essere sia un bonus di benvenuto come nel caso di Starcasino, sia una promozione per gli utenti già registrati. Il bonus cashback scommesse Snai ad esempio è legato ad iniziative settimanali, legate agli eventi sportivi del momento, diverso quindi dal cashback di Goldbet, dove spesso vengono proposti rimborsi sulle eventuali perdite alle slot più popolari. A chi si stesse chiedendo come funziona il cashback possiamo rispondere che nella maggior parte dei casi viene indicata una percentuale di rimborso sul volume di gioco o sulle perdite che viene accreditata tramite un bonus cashback scommesse e casino.Vediamo ora come funziona il bonus cashback scommesse. Ne esistono di vari tipi, dai bonus benvenuto scommesse , ai rimborsi sulla giocate settimanali e in condizioni particolari. Ad esempio con Starcasino i nuovi iscritti possono scegliere di piazzare la prima scommessa di 5 eventi, ognuno a quota minima 1.50. In caso di pronostico fallito si riceve un rimborso 50% della puntata. Sono rari i bonus cashback Italia dedicati alle scommesse virtuali, ma ad esempio su Netwin le eventuali perdite maturate durante la settimana vengono restituite con una percentuale che arriva fino al 20% per un massimo di 2.500 euro. Come spesso accade, quanto vinto deve essere rigiocato una volta prima di essere prelevabile. Altra ipotesi è legata ad un evento particolare, come con il cashback Bet365 nel caso una partita particolare finisca 0-0. È la formula più comune, spesso lanciata con promozioni spot alla vigilia dei grandi eventi.. Per essere più chiari, questo valore è la differenza tra quanto è stato puntato e le vincite ottenute. Ovviamente se il bilancio è positivo, non si riceve nessun bonus cashback. Al giocatore viene restituita una percentuale della spesa: a volte, come nel caso di Betsson, questa percentuale è fissa ovvero del 50% per le prime settimane, altre volte come nel caso di Betflag e Vincitu è progressiva e aumenta in base al volume di gioco generato. Caso particolare è il poker, visto che la room non svolge il ruolo di banco, ma trattiene parte dei premi, ovvero la rake in cambio dell’organizzazione dei tornei. Si parla in questo caso di rakeback e ad esempio Quigioco restituisce il 25% nelle prime 5 settimane.

Tipologie di bonus rimborso scommesse e casino

Dovrebbe essere ormai chiaro che per i bonus cashback i casino ADM hanno ampio margine per creare promozioni competitive da offrire ai giocatori. Sono molto rari i bonus senza deposito cashback ma può capitare, come nel caso di Starcasino, che ai nuovi iscritti venga proposta un’offerta di benvenuto basata proprio sul rimborso delle eventuali perdite. Sono molto più diffusi invece i cashback bonus per gli utenti già registrati, strutturati di solito con cadenza settimanale. Il fun bonus ottenuto in questo caso ha un requisito di puntata prima di diventare denaro prelevabile: 35x nel caso di Betsson e 45x nel caso di Vincitu.

Bonus cashback, i criteri che ti consigliamo di verificare

Valore generale della promozione

Verificare se si tratta di bonus cashback scommesse o casino

Percentuale del rimborso

Tempistiche e requisiti di puntata del bonus

Come accade per tutte le promozioni anche per i bonus cashback è utile mettere a confronto le offerte dei vari operatori per capire quali siano le più vantaggiose. Ecco i criteri da prendere in considerazioni:

● ● ●

Pro e contro del bonus cashback

PRO Questo tipo di promozione aiuta a limitare le perdite nelle sessioni sfortunate

Esistono molte tipologie di bonus cashback

Operatori come Snai e GoldBet rinnovano i cashback bonus molto spesso

I bonus vengono generati semplicemente giocandohtml5-dom-document-internal-entity1-nbsp-end CONTRO La percentuale di rimborso html5-dom-document-internal-entity1-egrave-end solitamente bassa

La maggior parte dei bonus cashback ha un limite massimo

● ● ●

Conclusione

Il bonus cashback scommesse e casino è da sempre stato un ottimo premio di consolazione. Uno dei primi casi risale ai Mondiali di calcio del 2002: le qualità di Totti e Vieri non bastano per superare il turno contro la Corea del Sud, visto l’arbitraggio di Byron Moreno. I bookmaker invitano gli scommettitori a non asciugarsi le lacrime con le schedine perdenti, ma di presentarsi alla cassa per ricevere un rimborso. Da lì in poi giocatori e casino italiani prendono confidenza con i cashback bonus, che si sono evoluti fino a diventare un buon paracadute per rimediare ai periodi sfortunati. In alcuni casi la percentuale di rimborso può fare davvero la differenza.

● ● ●

Domande Frequenti sul bonus cashback

1- Cos'è il cashback?

Il cashback nei casino è una promozione che permette ai giocatori di ricevere un rimborso sulle perdite o sul volume di gioco generato.





2- Come funziona il cashback in Italia?

I siti di gioco online ADM possono prevedere offerte di benvenuto o sul lungo periodo per gli utenti già iscritti, con bonus cashback per rimborsare ai giocatori una parte delle perdite





3 - Come funziona il rimborso del 10%?

Il bonus cashback si calcola quasi sempre sulle eventuali perdite. Il rimborso del 10% prevede che il casino o il bookmaker restituiscano una percentuale della spesa.





4 - Quando e come viene accreditato il cashback sul conto gioco?

L'accredito del bonus cashback ha tempistiche variabili. In alcuni casi la promozione ha cadenza settimanale, altre volte il giocatore viene rimborsato al termine dell’evento sportivo sul quale è stato effettuato il pronostico. Sul conto gioco, in base ai termini previsti, possono essere accreditati Fun Bonus o Real Bonus.





5 - Esistono Bonus Cashback senza deposito?

No, ma alcune promozioni di benvenuto prevedono cashback bonus casino molto vantaggiosi sulla prima ricarica.





6- Il Bonus Cashback è prelevabile?

Nella maggior parte dei casi il Bonus Cashback viene accreditato come fun bonus e ha dei requisiti di puntata da rispettare.