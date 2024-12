Gli appassionati di giochi online sono pronti a ricevere i primi regali, ovvero i bonus natale casino 2024. L’ultimo mese dell’anno è particolarmente favorevole: le feste natalizie, infatti, non sono solo quel periodo dedicato alle tombolate con parenti e amici e in questa guida alle più interessanti promozioni sulle slot a Natale “spacchetteremo” quelle a nostro avviso più generose, legate magari ai giochi più divertenti.

I Migliori Bonus Natale Casino

Leovegas - Natale da Sogno: ogni giorno un’offerta

Anche su Leovegas le tradizioni vengono rispettate e il bonus casino Natale da Sogno prevede ogni giorno un’offerta differente. Il premio in palio è celato nella pagina “Le Mie Offerte” e il giocatore deve semplicemente accedere all’area riservata per scoprire la sorpresa quotidiano: si va dai bonus giornalieri daily spins ai bonus sul deposito dedicati a slot e ai tavoli dal vivo.

Sisal - I giochi dell’avvento

La promozione “I giochi dell’avvento” di Sisal è dedicata anche agli appassionati dei giochi di carte come la Scopa e il Tresette e non prevede nessun deposito: in palio da 100 e 300 Sisal point quotidiani per chiunque giochi almeno 4€. L’offerta è valida fino alla vigilia di Natale, con un bottino massimo di 3000 Sisal point da convertire in bonus: questo bonus rende Sisal uno tra i migliori casino online di Natale.

Starvegas - Crazy Monday Xmas Edition



Il Bonus Natale di Starvegas si chiama Crazy Monday Xmas Edition e si basa sulla formula cashback. Se si effettua un versamento con il codice CRAZY, giocando alle slot di Greentube si ottengono questi vantaggi:

un rimborso del 10% in Fun Bonus

in Fun Bonus fino a 100 giri gratis per Book of Ra deluxe (1 giro gratis ogni 10 euro persi)

per Book of Ra deluxe (1 giro gratis ogni 10 euro persi) il Fun Play Bonus assegnato ha una validità di 3 giorni con un coefficiente di giocata 35x.

Lottomatica - Il Calendario dell’Avvento alla Live Roulette

​​Una fiche al giorno, ma da 10 euro: il Calendario dell’Avvento di Lottomatica la mette in palio al tavolo della Studio Live Roulette. Dal 1° al 24 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, sarà possibile puntare sul numero corrispondente al giorno del calendario: se si vince, il premio è un bonus di 10€. Per partecipare sarà necessario effettuare una puntata di 1€ alla Roulette.

Admiralbet - Il calendario dell’Avvento per aspettare Natale

Il bonus Natale 2024 sul casino di Admiralbet prevede un'offerta su tutti i giochi. Per i Game Show Live ad esempio si riceve un cashback del 10% sugli importi persi fino a 150€, ma questa è solo una delle promo natalizie del casino: tutte hanno la durata di pochi giorni per essere sostituite da nuove offerte e con cadenza quotidiana, in pieno stile calendario dell’Avvento, viene lanciato un nuovo Bonus Natale 2024.

Goldbet, Christmas Race da 1.000.000 di euro

La Christmas Race su Goldbet mette in palio un montepremi da un milione di euro come Real Bonus Slot Natale 2024 per gli utenti già registrati. In pieno stile natalizio la promozione si basa sulla condivisione con migliaia di vincitori. Se il giocatore si qualifica nelle posizioni migliori delle varie classifiche, caratterizzate da diversi giochi, può accedere a parte del bottino.

Snai - Il calendario delle Feste

Un’altra coccola natalizia è la promo casino Snai denominata “Il calendario delle Feste” e in questo caso si arriva fino al 6 gennaio con una serie di offerte sui depositi e free spin. Se si collezionano più offerte si hanno maggiori possibilità di accedere al bonus extra e ovviamente si tratta di un'offerta post registrazione, cumulabile quindi con gli altri welcome bonus.

Signorbet - Christmas Holiday Games

Dal 2 dicembre al 5 gennaio segnaliamo per gli amanti del poker la promozione skill games Natale 2024 Christmas Holiday Games su Signorbet con 100.000€ in palio. Ecco come è suddivisa:

Dal 2 al 8 dicembre: i freeroll giornalieri avranno un montepremi di 100€

Dal 9 al 22 dicembre: in 14 giorni saranno assegnati 56.000€ con le classifiche giornaliere dedicate ai tornei (2.000€) e al premio matto (2.000€)

Dal 23 dicembre al 5 gennaio maggiorazione del 50% del montepremi di tutti i tornei garantiti, esclusi il 24 e 25 dicembre

Gekobet - Bingo Dicembre

A nostro avviso il miglior bonus bingo di Natale 2024 è stato studiato da Gekobet. Tante le iniziative come il Calendario avvento Lucky Number che dall’1 al 24 dicembre prevede l’assegnazione di un bonus bingo del valore di 5€ a tutti i giocatori che faranno Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina o Bingo con il Lucky Number, corrispondente al numero del giorno nella sala "Tombolaccia".

Quigioco - Winter Gift's

L’idea di simulare il calendario dell’avvento caratterizza anche la promo Natale 2024 del casino di Quigioco. Se i giocatori sono interessati ad un bonus orientato alle slot che pagano di più sul portale spiccano in particolare le classifiche che assegnano un montepremi di 150.000€ agli utenti più attivi. Accedendo all’area dedicata del sito si potrà però scoprire una nuova offerta fino al 24 dicembre, con le slot assolute protagoniste.

● ● ●

Slot a tema natalizio

Quali sono le slot che possono accompagnarci nel migliori modo al clima delle festività? Se fossi interessato a qualche titolo, ecco a nostro a viso le migliori slot a soldi veri per il Natale 2024. Nella selezione abbiamo scelto di inserire qualche novità, ma anche giochi ormai diventati cult per la qualità del gameplay o per le caratteristiche tecniche molto generose per il giocatore.

Santa vs Rudolph Big Bass Xmas Xtreme Big Bass Christmas Bash Machine Santa’s Wonderland Christmas Carol Megaways Slot Scrooge Megaways Rudolph Gone Wild Sweet Bonanza Xmas Machine Slot Happiest Christmas Tree Jingle Bells Power Reels

● ● ●

Cosa sono i Bonus di Natale Casino

A questo punto della guida dovrebbe essere chiaro che per i Bonus Casino Natale 2024 la formula più gettonata è quella del Calendario dell’Avvento. Dedicata in particolare agli utenti già registrati, questa offerta prevede una serie di promozioni quotidiane molto eterogenee e con la possibilità di sfruttare le promozioni su più giochi. Si va dal bonus per il deposito, fino ai giri gratis per le slot. Se vi siete chiesti come mai tanta generosità, possiamo dire che non c’è da sorprendersi. Per i casino online Natale è questo il periodo migliore e a cascata ne possono trarre giovamento i giocatori a caccia di promozioni: queste si moltiplicano rispetto agli altri mesi dell’anno e soprattutto non sono sbilanciate solo verso i bonus benvenuto casino.

● ● ●

Tipologie di Bonus Natalizi

Dedichiamo un breve paragrafo ai lettori meno esperti che magari hanno meno familiarità con le promozioni dei siti di gioco online e in particolare con i bonus Natalizi dei casino.

Ecco quali sono le più diffuse:

Bonus free spins : al giocatore vengono accreditati giri gratis per provare alcune slot

: al giocatore vengono accreditati giri gratis per provare alcune slot Bonus cashback : il casino rimborsa parte delle perdite del giocatore assegnandogli una serie di bonus

: il casino rimborsa parte delle perdite del giocatore assegnandogli una serie di bonus Bonus ricarica : il deposito del giocatore viene premiato con un ulteriore fun bonus in percentuale su quanto è stato versato

: il deposito del giocatore viene premiato con un ulteriore fun bonus in percentuale su quanto è stato versato Bonus di benvenuto : è l’offerta più diffusa. Il nuovo utente accede a promozioni in cambio della registrazione e del primo deposito

: è l’offerta più diffusa. Il nuovo utente accede a promozioni in cambio della registrazione e del primo deposito Bonus classifiche : in questa situazione il casino online stabilisce un montepremi al quale potranno ambire tutti gli iscritti: i migliori vinceranno parte del montepremi.

: in questa situazione il casino online stabilisce un montepremi al quale potranno ambire tutti gli iscritti: i migliori vinceranno parte del montepremi. Bonus promozione slot: per lanciare determinate slot alcuni brand possono allegare promozioni, e nella maggior parte dei casi si tratta di giri gratis.

● ● ●

Vantaggi e svantaggi dei Bonus Natale Casino

VANTAGGI Premi esclusivi come il Calendario Avvento

Grandi opzioni per vincite extra

La concorrenza offre ampia scelta al giocatore

Puoi distribuire il budget su molte offerte

Nuove slot durante i giorni di Natale CONTRO Studiare per capire quali bonus sono adatti a te

Anche i bonus natalizi hanno requisiti di puntata da valutare

Conclusioni

È dunque conveniente sfruttare i Bonus Natale Casino? Se fossi interessato a qualche offerta consigliamo di mettere sulla bilancia Vantaggi e svantaggi.

Dicembre è un mese molto particolare per i casino online e i bonus Natale 2024 per slot, roulette, bingo e poker sono una conseguenza che può dare un gran vantaggio agli appassionati. Siamo sicuri che questa guida sulle offerte natalizie dei siti di gioco online ha stimolato la curiosità di molti e assecondato le richieste dei numerosi lettori che ci chiedevano una panoramica. La convenienza è palese, così come è divertente la caratteristica dei calendari dell’avvento, che svelano ogni un giorno una sorpresa, riportandoci un po’ al Natale che si viveva da bambini. Del resto si parla di gioco, ma per restare tale è bene fare una selezione delle promozioni, guardando solo ciò che propongono i siti legali.