Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo la lunga sosta natalizia,Il Dortmund è sesto in classifica, a -11 dai bavaresi, e dunque dovranno trovare il successo per tornare in carreggiata. Le Aspirine, invece, sono alla caccia del Bayern Monaco, distante 4 lunghezze in graduatoria.Tutte le informazioni su Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen:

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

venerdì 10 gennaio 2025

20.30

Sky Sport Calcio (202)

Sky Go, NOW

: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Sabitzer, Brandt, Gittens; Beier, Guirassy.. Sahin.: Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick.. Xabi Alonso.- La sfida tra sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (numero 202).

- La partita sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, fruibile sui vari dispositivi portatili. L'altra opzione è offerta dalla piattaforma NOW: in questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.