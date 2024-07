Borussia Dortmund, che disastro: perde 4-0 in amichevole contro un club thailandese!

Getty Images

Della serie: cose che non ti aspetteresti mai. Ildel nuovo allenatore Nuri Sahin ha giocato un'amichevole in Thailandia contro i locali del, all'apparenza una passerella per i tifosi del paese estremorientale, ma la serata si è presto trasformata in una figuraccia.- Allaper la squadra di casa: in gol, e non si pensi che il BVB abbia giocato con solo rincalzi o giovanissimi. Erano in campo, infatti, il terzino destroe gli attaccanti, tutti e tre titolari in finale di Champions League a inizio giugno, mentre con loro anchein difesa,a centrocampo ein attacco.

Nella ripresa è entrato pure, che ha deciso la finale di Coppa d'Africa a gennaio, ma le cose non sono andate meglio: una. E dire che è la seconda partita che vede i gialloneri in difficoltà, dopo quella pareggiata 1-1 contro l'Ergzebirge Aue il 17 luglio. Servono come il pane i gol di Guirassy...