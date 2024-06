Borussia Dortmund-Real Madrid, si ferma dopo 25 secondi: tripla invasione di campo FOTO

Le finali diregalano emozioni, spettacolo e grandi giocate. Ma anche sorprese, dentro e fuori dal campo: vedere la sfida a Wembley traper credere.Dopo lo show pre-partita, arricchito dall'esibizione del celebre musicista Lenny Kravitz, la squadra di Edin Terzic e quella di Carlo Ancelotti si affrontano nella suggestiva cornice di Londra per aggiudicarsi il titolo dell'edizione 2023/24, ma devono rimandare di qualche minuto la loro contesa perché la partita viene interrotta dopo soli 25 secondi di gioco.- Subito dopo il fischio d'inizio dell'arbitro Vincic infatti, tre persone sono entrate in campo senza che la sicurezza riuscisse a intercettarle. I tre ragazzi sono riusciti a raggiungere i giocatori delle due squadre, uno ha anche scattato un selfie con Vinicius.

- Prima che gli steward placcassero gli invasori e permettessero di riprendere il gioco, sono passati quasi tre minuti. Un'attesa che ha fatto spazientire e innervosire i giocatori di Borussia Dortmund e Real Madrid, nel picco di adrenalina per l'inizio della gara.- Con un comunicato ufficiale, lo stadio di Wembley ha reso noto che gli invasori sono stati arrestati: "È illegale entrare nel campo di gioco dello stadio di Wembley e condanniamo fermamente le azioni di coloro che hanno interrotto la finale di UEFA Champions League poco dopo il calcio d'inizio. Tutte le persone sono state arrestate. Sosterremo le autorità competenti per garantire che vengano intraprese le azioni appropriate".

