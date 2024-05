Borussia Dortmund-Real Madrid: le probabili formazioni, dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Borussia Dortmund-Real Madrid

Data: sabato 1° giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

La finale di Champions League, alla ricerca della gloria eterna dopo l'unico successo nel 1997 in finale contro la Juventus. Un appuntamento con la storia per i Blancos e per i gialloneri: saluteranno il calcio, infatti, sia Toni Kroos, pronto a vivere l'ultima partita da giocatore del Real prima degli Europei e del ritiro dal mondo del pallone, che Marco Reus, all'ultima con la maglia del Dortmund dopo 12 stagioni. Borussia Dortmund-Real Madrid, valevole per la finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, su Canale 5. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Mediaset Infinity. Inoltre, sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go. Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. All. Ancelotti