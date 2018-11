Nel mondo del calcio ci sono storie, personaggi e nomi che restano legati anche a distanza di anni. A Genova, sponda, ce ne sono due che vengono pronunciati sempre con deferenza pure dopo decenni: Paoloe Vujadin. Il primo fu il creatore di quella squadra che incantò l'Italia e l'Europa, il secondo invece divenne l'architetto dei successi doriani a cavallo tra gli anni '80 e '90.Oggi 'Zio Vuja' non c'è più, ma a ricordarlo con affetto resta la figlia,: "Uno dei sogni di mio papà era di venire a vivere a Ginevra e giocare a calcio coi suoi nipoti: purtroppo questo sogno non si è potuto realizzare" ha raccontato all'emittente genovese proprio Aleksandra Boskov a Primocanale. "Negli aneddoti di mio padre ricorrono spesso gli animali perché amava la caccia, era un cacciatore:Usava le metafore solo nel calcio, difficilmente con noi. A casa c'era il rituale del prendere il caffè ed era un vero piacere berlo con lui. E' stato un padre molto affettuoso, molto presente, non era severo e aveva molta fiducia: abbiamo sempre avuto un rapporto bello e sereno".Quella blucerchiata è forse la squadra con cui ha vissuto i momenti più indimenticabili: "E' sempre rimasto molto legato alla Sampdoria: un'idea che mi sono fatta è cheche aveva lasciato a metà quando era giocatore" spiega ancora Aleksandra. "Aveva un innato talento psicologico che lo portava a saper capire i ragazzi giovani, nonché a saper comunicare molto bene con i tifosi, di ogni squadra dove giocò o allenò".