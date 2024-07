Botto Sampdoria, vicinissimo Tutino: lo finanzia De Luca, fatta con la Cremonese

Botto di mercato in casa. Il club genovese vuole lanciare un segnale ben preciso alla Serie B, componendo una coppia d'attacco di primissimo piano. Dopo l'acquisto di Coda, il Doria infatti sta cercando di ingaggiare Gennarodal Cosenza. Il club blucerchiato ha messo nel mirino il giocatore napoletano, spingendo con decisione per chiudere un accordo che prevede un- Secondo fonti vicine alla trattativa, lo stipendio annuale di Tutino sarà di circaPer quanto riguarda il cartellino, inizialmente il Cosenza chiedevaadesso i rossoblù avrebbero leggermente rivisto la loro posizione, scendendo un po'. Sarà necessario ancora limare qualcosa, ed è qui che si gioca la partita. La Samp è in pressing, e spera di sbloccare l'affare a breve. Il sì del giocatore, invece, è già arrivato. Si tratterà complessivamente di unnvestimento importante quindi, di tutto rispetto per la cadetteria. La Sampdoria è determinata a portare il giocatore sotto la Lanterna, ma per finalizzare l'accordo è necessario sbloccare l'indice di liquidità. Questa manovra finanziaria sarà possibile grazie alle risorse provenienti dalla cessione di Manuel

- Parallelamente alla trattativa per Tutino, la Sampdoria ha definito i dettagli per il trasferimento di Manuel DLa società lombarda verserà nelle casse blucerchiatedi euro, a cui si aggiungerà una percentuale deldel giocatore. La cessione di De Luca rappresenta unasecca per la Sampdoria, considerando che il giocatore era arrivato a parametro zero dal Chievo. Questo affare non solo permette di migliorare la situazione finanziaria del club, ma crea anche le condizioni ideali per sbloccare le risorse necessarie all'arrivo di Tutino.