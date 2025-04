Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità

Partiamo da un dato: ilha l’allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì il segreto di una squadra che presto potrebbe raggiungere il Sassuolo nella Serie A 2025/26.. La prima volta dopo il fallimento del 1994; non succede dal ‘91, quando in panchina c’era Lucescu e un giovanissimo Simeone - non ancora Cholo - era appena arrivato in Italia. Pippo è Super anche in panchina: per lui sarebbe la terza promozione in poco più di dieci anni da allenatore dopo quelle col Venezia dalla C alla B (2016/17) e col Benevento dalla B alla A (2019/20).

- Miglior media punti tra gli allenatori in attività con almeno 50 partite in B, dicevamo: 1.79 in 187 panchine nella categoria, meglio di Grosso e Stroppa, anche loro sul podio. Alle loro spalle Dionisi e D’Angelo. Dietro questa statistica c’è un lavoro dettagliato e quasi maniacale da parte di un allenatore che anche quando giocava sapeva vita, morte e miracoli di ogni singolo avversario.. Due i diktat da stamparsi bene in fronte: mai lasciare nulla al caso; il gruppo prima di tutto. Tanto che le cene di squadra si fanno in 60, per non escludere nessuno.

- Quando c’è da correre, però, sono dolori. In molti hanno ammesso che il ritiro estivo con Inzaghi è stato il più tosto della carriera. In campo, però, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il Pisa ha il terzo miglior attacco dietro Sassuolo e Cremonese, la seconda miglior difesa dietro allo Spezia. Se una partita va male il giorno dopo si analizzano tutti gli errori fatti in campo;. Perché meglio prevenire che curare.

- Facendo due conti, con quattro partite alla fine del campionato al Pisa bastano 4 punti per festeggiare la matematica promozione e tenere lo Spezia a una distanza incolmabile.: se Inzaghi vince e i bianconeri pareggiano o perdono, il Pisa è in Serie A. Un’altra combinazione che promuoverebbe i nerazzurri sarebbe il pareggio legato alla contemporanea sconfitta dello Spezia. Incastri e numeri per provare ad anticipare un verdetto sempre più probabile. Più di 30 anni dopo l’ultima volta Inzaghi sta per riportare il Pisa in Serie A, Pippo è tornato super.