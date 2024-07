Bourgoin-Jallieu-Torino: le formazioni e dove vederla

Getty Images

Dopo l'amichevole contro l'Olympique Lione, il Torino torna immediatamente in campo. Giovedì 1 agosto, alle ore 11, sempre allo stadio 'Pierre Rajon' di Bourgoin-Jallieu va in scena l'amichevole Bourgoin-Jallieu-Torino, i padroni di casa militano nel Championnat National 3.Partita: Bourgoin-Jallieu-TorinoData: giovedì 1 agosto 2024Orario: 11.00Canale TV: -Streaming: -Non è prevista nessuna diretta televisiva della partita Bourgoin-Jallieu-Torino.La partita contro il Bourgoin-Jallieu serve a Paolo Vanoli per far mettere minuti nelle gambe ai giocatori che non sono scesi in campo contro l'olympique Buone o che hanno giocato meno minuti.

Paleari; Balcot, Sazonov, Dellavalle; Dembelè, Linetty, Ilkhan, Horvath, Njie; Karamoh, Pellegri.