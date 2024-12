Bove resta in terapia intensiva: come sta, i nuovi esami, lo storico e la visita dell’Empoli

dov’è ricoverato dalla serata di domenica, quando, durante, il centrocampista ha accusato unI suoi compagni saranno in campo in serata contro, nel primo match in cui lui non sarà a disposizione. Sono stati spronati a giocare proprio dall’exche ieri è statocon loro e con l’allenatore. Bove ha volutotutti, ha parlato e scherzato con tutti e sottolineato come non voglia che per lui si facciano. Insommaprima di giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Edo comunque sta sempre, èdove almeno riceve sempre visite, a partire da Daniloa Raffaele, dal ds Danielee al direttore generale Alessandro, fino ad arrivare al tecnico, Robertoe al capitano Albertoche sono venuti a trovarlo.

MaIl 22enne si sta sottoponendo a. I medici fiorentini vogliono vederci chiaro nel suo: si cerca di capire se ci siano stati, se ci sia qualche traccia. Hanno per esempio scoperto che ilavuto da Edoardo nel 2020 gli ha portato unache però non ha lasciato strascichi sul cuore. Il giocatore si è sottoposto, come riporta Gazzetta.it, a– con esito soddisfacente – e a. Bisogna capire cosa ha scatenato l’aritmia di domenica. I dottori però continueranno anche con un’poiché Bove aveva livelli sotto la norma di. Si devono necessariamente evitare future ricadute come quella che il giocatore ha patito durante il viaggio in ambulanza verso l’ospedale. Stabilizzato in campo, le sue condizioni sono tornate a peggiorare sul mezzo di soccorso e hanno reso necessaria una. Bove dunque non cambia reparto e, nonostante fosse stato annunciato, non è stato emesso ieri alcun bollettino ufficiale dall’ospedale in collaborazione col club. Si attendono novità.