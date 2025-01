Braga - Lazio, le pagelle di CM: Gila non sfigura da mediano, Pedro non molla mai

Getty Images

non ha colpe sul gol del Braga. Sicuro nelle uscite, soprattutto in presa alta.buono il lavoro di copertura sulla sua fascia di competenza. Quando si affaccia davanti mette dentro anche qualche cross interessante. Ha anche un paio di occasioni per provare a segnare, ma non inquadra lo specchio.non perfetto in copertura sull’1-0 degli avversari. Poi rischia poco nel resto del match.: scala male, insieme al compagno di reparto, nella marcatura in occasione del gol del vantaggio. In controllo per il resto della gara.: soffre nel primo tempo, come contro la Fiorentina, gli affondi degli avversari sul suo lato. Non va meglio quando si propone in avanti. Migliora nella ripresa, ma senza riuscire a incidere. (dal 42's.t.sv)

alla Lazio servirebbe ritmo in mezzo al campo, in particolare nella prima metà di gara. Lui non riesce a darlo. Prova almeno a far valere la sua fisicità quando si propone in zona offensiva.ruolo inedito per lui, ma si mette a disposizione della squadra in piena emergenza con la sua solita grinta e cattiveria agonistica. Tutto sommato, non sfigura. (dal 26’s.t.poteva far meglio nell’occasione che gli è capitata nel finale)spreca un assist su rinvio di Mandas al 20’ e un’altra buona occasione nel finale di primo tempo. Tanto movimento, poca sostanza in zona gol. (dal 24’s.t.sfiora il gol appena entrato. Basta questo per rendersi più pericoloso e fare meglio del suo compagno)

sfiora il gol su punizione nel primo tempo. Prova a caricarsi la squadra sulle spalle anche in una serata che ha poco da dire.dalle sue parti passano tanti palloni. Da nessuno però riesce a tirar fuori la giocata vincente.: poche chance di fare male. Si muove troppo lontano dalla porta, ma con una formazione così rabberciata era difficile costruirgli palle gol. (dal 42's.t.sv)All.fa quello che può con quello che ha a disposizione, in piena emergenza e in una serata che comunque conta poco. Bravo ad aver chiuso i discorsi per la qualificazione in largo anticipo. Resta l’ottimo percorso fatto fin qui.

Hornicek 7; Victor Gomez 7 (dal 43’s.t. Ferreira sv), Paulo Oliveira 6 (dal 43’s.t. Marin 6), Niakaté sv (dal 27’p.t. Arrey-Mbi 6,5), Chissumba 6; Roger Fernandes 6 (dal 34’s.t. Martinez 6), Gorby 6, Moutinho 6; Ricardo Horta 7, El Ouazzani 5,5; Gharbi. All. Carvahal 6,5