Lazio, ecco le possibili avversarie agli ottavi: occhio alla Roma

Cristian Giudici

17 minuti fa



Colpita da un gol a freddo di Ricardo Horta, la Lazio perde 1-0 sul campo del Braga in Portogallo nell'ottava e ultima giornata della prima fase a campionato dell'Europa League. Nonostante questa prima sconfitta stagionale nelle coppe, la squadra biancoceleste resta prima in classifica con 19 punti come l'Athletic Bilbao ma con una migliore differenza reti (+12 a +8).



In attesa dei sorteggi in programma il 31 gennaio (per i playoff) e il 21 febbraio (per ottavi, quarti, semifinali e finale), la Lazio è già qualificata agli ottavi, dove affronterà una tra le vincenti delle sfide tra 15ª (Roma) o 16ª (Ferencvaros) e 17ª (Viktoria Plzen) o 18ª (Porto).