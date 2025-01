Getty Images

Europa League - Ultima giornata prima fase(ore 21)BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba; Roger Fernandes, Gorby, Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani, Gharbi. (A disp.Matheus, Tiago Sá, Robson Bambu, Joao Ferreira, Adrian Marin, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Noro, Barbosa, Gabri Martinez, Vasconcelos, Macedo). All. Carvalhal.LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. (Furlanetto, Provedel, Isaksen, Dia, Di Tommaso, Nazzaro, Serra, Zazza, Balde). All. Baroni.

(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'ottava e ultima giornata nella prima fase di. I biancocelesti sono primi in classifica con 19 punti, già certi di arrivare tra le prime 8. Invece i portoghesi rischiano l'eliminazione con l'attuale 27esimo posto a quota 7 punti. Oltre agli squalificati Rovella e Zaccagni, Baroni deve fare a meno degli infortunati Lazzari, Patric, Tavares, Guendouzi e Vecino. Dall'altra parte gli squalificati Bruma e Vitor Carvalho si uniscono all'altro indisponibile Zalazar. In entrambe le squadre non ci sono diffidati. Arbitra l'inglese John Brooks, assistito dai connazionali Simon Bennett e Daniel Robathan con Thomas Bramall quarto uomo, Stuart Attwell e l'olandese Pol van Boekel al Var.