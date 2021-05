Intervistato da tmw radio, l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha espresso la propria opinione sulla squadra nerazzurra e sulle difficoltà della proprietà, che dovrà presto fare chiarezza sul futuro.



"Quando si prendono decisioni a livello governativo, c'è poco da fare. È difficile fare previsioni, non si sanno i margini. Se fossero solo economici, credo che l'Inter abbia la possibilità di essere acquistata tutta o in parte. Dal punto di vista sportivo sarebbe un vero peccato buttare a mare la costruzione di una squadra che ha acquisito maggiori sicurezze per essere protagonista negli anni a venire. Devono chiarirsi veramente e dirsi la verità. C'è il rischio di perdere dei pezzi importanti e per questo serve chiarezza. Se sono chiari e spiegano che può esserci un futuro positivo, ogni giocatore può decidere se proseguire o meno con questo progetto".