Getty Images

Ilabbandona la Copa America dopo l'eliminazione arrivata nella notte per mano dell'Uruguay. Un match deciso ai rigori in cui sono risultati decisivi gli errori di Eder Militao e del neo juventino Douglas Luiz, che ha creato qualche polemica in Brasile in relazione alla scelta dei rigoristi e alavrebbe dimostrato in sede di preparazione della lotteria dei rigori.Pochi istanti prima dell'inizio dei rigori, le due squadre si sono riunite, come si è soliti fare, in cerchio per approfittare delle ultime dritte dai rispettivi ct. Ma a fare specie è stato il gruppo brasiliano, che ha, mentre sul lato Uruguay gli occhi erano tutti per, intento a spiegare la strategia alla sua squadra. Dando un occhio al video della partita si vede comebrasiliani per entrare all'interno del cerchio,dalla squadra. Una piccolezza, che però alla luce dell'inaspettata eliminazione del Brasile ai quarti di finale della competizione, fa riflettere sulla coesione dello spogliatoio e sull'all'interno dello stesso.

Es INCREÍBLE esta imagen previo a los penales que ya está haciendo eco en todo Brasil.



Por un lado Dorival, FUERA DE LA RONDA, e IGNORADO CUANDO LEVANTA LA MANO PARA HABLAR. En Uruguay todos mirando y escuchando atentamente a Bielsa.

INSÓLITO. pic.twitter.com/4oysGfh7zP — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2024

Il ct brasiliano ha poi spiegato in conferenza stampa: "Sono rimasto fuori perché stavo parlando con ognuno di loro di quello che mi veniva in mente.. Sapevamo sin dal primo giorno che c'era l'eventualità di andare ai rigori".