Domani il Brasile di Tite se la dovrà vedere con una delle sorprese di questo Russia 2018, il Messico di Lozano e del Chicharito. Roberto Carlos, ex stella verdeoro, ha messo in guardia i ragazzi della seleçao, spiegando: "Non ci sono partite facili in questi mondiali, è un torneo veramente molto equilibrato. Per diventare campione il Brasile dovrà superare tutte le difficoltà, ma credo che abbiamo una grande squadra e che possiamo tornare a vincere il titolo- pe poi soffermarsi sugli avversari attenzione al Messico: sembrano una squadra "normale" ma in realtà hanno tanta qualità".