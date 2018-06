Diego Armando Maradona tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute e attacca al contempo coloro che avevano diffuso false notizie dopo il malore accusato sugli spalti di San Pietroburgo durante Nigeria-Argentina: "Voglio far sapere a tutto il mondo che sono più vivo che mai. Purtroppo non posso rendere buone le persone mediocri. Si è parlato di barelle, ambulanze, sul web si è innescato un giro di bugie senza senso. Capisco l'invidia ma che non si dicano bugie".



Sul Messico, prossimo avversario della Selececcion: "Ha fatto tornare la Germania con i piedi per terra, è la nazionale che ha animato di più questa prima fase dei Mondiali e merita di essere agli ottavi".