Brescia-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Brescia-Bari in diretta su Dazn

GUARDA SU DAZN

Partita: Brescia-Bari

Data: sabato 30 novembre 2024

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

C'è aria di playoff al Rigamonti: due i punti di distanza tra gli ospiti dele i locali del, 20 contro 18, dopo 14 giornate di Serie B. Le Rondinelle di Rolando Maran sono reduci dallo 0-0 di Castellammare contro la Juve Stabia, mentre i pugliesi di Moreno Longo hanno superato 3-2 il Cittadella al San Nicola.

: Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Moncini, Juric. Allenatore: Maran.: Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Benali, Maita, Dorval; Sibilli; Lasagna, Novakovich. Allenatore: Longo.Nel Brescia ancora fuori causa Bisoli, Maran deve valutare le condizioni di Verreth e Borrelli acciaccati; il primo stringerà i denti, l’attaccante potrebbe rifiatare per dare spazio a Juric. In casa Bari appare difficile che Longo riesca a recuperare Lasagna, per la sua sostituzione sono in ballottaggio Sibilli e Favilli. Rientra dalla squalifica Benali, al pari di Adorni.

Reggiana-Sassuolo è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.