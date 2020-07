Gioca dopo la scoppola con l'Atalanta. E' il futuro del Brescia tra i pali. Senza pressione sembra essere più a suo agioPartita senza infamia e senza lode. Spinge abbastanza sulla destra ma non sempre è preciso.(dal 42'stscampoli di gioco per lui)Il capitano sta disputando le ultime partite da professionista. Il passo degli attaccanti del Parma lo mette in difficoltà. Si salva con l'esperienza.(Dal 20'stEntra e si mette subito mentalmente nella sfida)E' il più lucido dell'intera difesa. Se lo fosse stato per tutte le partite...Sulla sua fascia agisce uno scatenato Kulusevski che lo salta regolarmente. E' in difficoltà anche sul piano dell'impostazione.Solito copione. Copia e incolla delle prestazioni di stagione. Tanto impegno ma la qualità latita(Dal 33'stQuantomeno ci mette la grinta e qualche palla interessante)Fa il compitino senza dannarsi l'anima. Prova qualche accelerazione. Terzultima gara con il Brescia. La sua avventura è agli sgoccioli, come le sue motivazioni.Solita grinta encomiabile. La sufficienza la porta a casa con il secondo gol in due giornate. Dalla sua voglia bisognerà ripartireLa verve del post Spal è già sfumata. Sbaglia tanto nonostante sia sollecitato parecchio dai compagni di squadra.Gioca un po' troppo di fino e fioretto quando i tifosi vorrebbero vedere la sciabola. Ma è capibile e comprensibile il suo atteggiamento, lui è stato uno degli ultimi a mollareGioca senza pressione e si vede. Compie qualche buona giocata e in fin sei conti, con i limiti, è il più pericoloso.All.Già convocare 16 giocatori è un brutto messaggio per lo spogliatoio e l'ambiente. In campo la squadra seppur già retrocessa da pochissimi segnali di vita. Ha un contratto ancora di due anni e Cellino punta su di lui per la ripartenza.