Brescia-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte lacon lae tra le sfide più interessanti c'è quella traallo Stadio Rigamonti di Brescia.I neroverdi sono terzi in classifica e arrivano dalla larga vittoria interna contro il Cittadella (6-1). Le Rondinelle, reduci dal pareggio in casa del Mantova, sono al quinto posto e cercano una vittoria che permetterebbe di scavalcare proprio gli emiliani.: Salernitana-Spezia: sabato 19 ottobre 2024: 17.15: Dazn: Dazn

: Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli.. Maran.: Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Boloca, Iannoni, Thorstvedt; Pierini, Mulattieri, Laurienté.. Grosso.- Tanti problemi in infermeria per il Brescia, che prova a recuperare tutti tranne Bisoli che starà fermo per quasi un mese. Dall'altra parte Grosso deve valutare diverse situazioni, soprattutto in attacco: può esserci il tridente Pierini-Mulattieri-Laurienté con Volpato a insidiare l'ex Venezia, ma attenzione alla tentazione dal 1' Berardi, già a referto con un assist contro il Cittadella.

- La sfida fra Brescia e Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Brescia-Sassuolo sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.