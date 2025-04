Ranking Uefa, ufficiale: l'Italia perde la quinta squadra in Champions League

Getty Images

L’Italia non ha più possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Dopo l'eliminazione della Lazio ai rigori contro il Bodo in Europa League, la Spagna ha la certezza aritmetica di arrivare almeno seconda dietro all'Inghilterra nel ranking Uefa.



Ad oggi la classifica vede al primo posto l'Inghilterra, già sicura di avere cinque squadre nella Champions 2025/26. Con l'Inghilterra già sicura di avere cinque squadre alla prossima edizione della Champions, la Spagna batte l'Italia per la seconda piazza.

(4 squadre ancora in corsa su 7).(3 squadre ancora in corsa su 7).(2 squadre ancora in corsa su 8).