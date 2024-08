Brest-Marsiglia: le probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming l'esordio di De Zerbi

(sabato 17 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 17:00) è una gara valevole per la prima giornata di Ligue 1. Si tratta dell'Partita: Brest-Marsiglia.Data: sabato 17 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 17:00.Canale TV: -Streaming: -- Nessuna emittente ha ancora acquistato i diritti tv per trasmettere in diretta le partite del campionato francese, quindi non sarà possibile vedere la partita.

- Squalificati Magnetti e Ndiaye da una parte; dall'altra Brassier, Nadir e l'ex nerazzurro Kondogbia. Assente pure il giovane talento argentino Valentin Carboni, arrivato dall'Inter.(4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Martin, Pereira-Lage; Del Castillo, Ajorque, Le Douaron. (A disp. Coudert, Dari, Zogbé, Faivre, Mbock, Botz, Camblan, Kanté). All. Eric Roy.(4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius, Lirola; Hojbjerg, Merlin; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Wahi. (A disp. De Lange, Van Neck, Meité, Nyakossi, Koum, Lafont, Rongier, Moumbagna, Abdallah, Sternal). All. Roberto De Zerbi.