Marsiglia scatenato sul mercato: da Greenwood a Carboni, che regali per De Zerbi

Ilè sempre più scatenato sul calciomercato. Dopo aver messo a punto l’acquisto didal Manchester United per circa 31 milioni di euro, la squadra francese ha chiuso un nuovo colpo importante dall’Inter. Il giovane talento nerazzurroha, infatti, firmato il rinnovo di contratto con i campioni d'Italia e adesso si prepara a sbarcare in Francia. Manca, quindi, solo l'ufficialità per il passaggio del trequartista classe 2005 al Marsiglia.- Dopo il forte corteggiamento della Lazio, si è chiusa una grande telenovela e l’esterno inglese Masonè diventato un nuovo giocatore del Marsiglia. L’operazione è andata in porto per una cifra vicina ai, con ilche si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una nuova pedina, quindi, per mister De Zerbi.

- Non è, però, l’unica. La formazione francese, a luglio, aveva già chiuso un altro colpo importante per quanto riguarda il centrocampo: si tratta del classe 2002 Ismael. Il giocatore, punto fermo della Nazionale canadese, è arrivato alla corte dell’allenatore ex Brighton perpiù bonus.- Ultimo, ma non per importanza, c’è un grandissimo colpo in prospettiva futura. Roberto De Zerbi, durante il prossimo campionato, potrà contare sul giovane trequartista di proprietà dell’Inter. L’argentino, nella giornata di lunedì 5 agosto, ha firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2029 e adesso si prepara a sbarcare in Francia per iniziare la sua nuova avventura con il Marsiglia. Il giocatore si legherà al club di Roberto De Zerbi ina 1 milione di euro con diritto di. In questo caso, poi, l’Inter avrà 10 giorni per contro-riscattare Carboni, pagando 40 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, il classe 2005 percepirà 3 milioni di euro lordi (poco più di 1,5 netti).

- Dopo aver ingaggiato un allenatore di grande calibro come Roberto, il Marsiglia adesso ha le idee chiare e vuole provare a, dopo l’ottavo posto della scorsa stagione. Il calciomercato scintillante dei francesi alimenta, quindi, le speranze dei tifosi e adesso l’ex tecnico del Brighton ha tutte le carte in regola per dire la sua nella prossima Ligue 1.