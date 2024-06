AFP via Getty Images

strizza l'occhio al: "".E' finita l'avventura a Euro 2024 per l'attaccante classe 2001, eliminato con la suanella fase a gironi (quarta con un solo punto conquistato nel gruppo B, quello del'Italia, ndr), ora il giovane centravanti può concentrarsi sul suo futuro.Broja è legato alcon un contratto lungo, fino al, ma con i Blues non ha trovato continuità e a gennaio è passato in prestito al, ma anche con i Cottagers non ha ottenuto il minutaggio sperato, chiudendo la stagione con 27 presenze complessive e 2 gol, di cui uno solo in Premier League (l'altro in FA Cup).

Il suo profilo è da tempo sul taccuino del Milan, anche se oggi non è in cima alla lista delle preferenze:è la prima scelta per il ruolo di 9 e come vice è stato confermato. Non mancano pretendenti per Broja, è stato accostato anche allae lolo ha messo concretamente nel mirino, ma le porte per il Diavolo non sono ancora chiuse, soprattutto da parte del giocatore.- Broja è tornato in patria, dove è stato ospite del programma "Kampionet" su RTV Klan. E qui, gli è stata posta una domanda molto specifica sul suo futuro:

"Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere", riporta MilanNews.it.- Un'apertura importante da parte di Broja, che non ha poi negato il grande interesse in tutta Europa che ha suscitato questa estate:(Serie A, Bundesliga, Premier League ndr)., ho ancora un contratto con loro che scade fra tanti anni".