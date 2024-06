Milan e Svizzera, Okafor in panchina è una costante: perché non gioca mai, le idee di club e Fonseca

GETTY

Nellache veleggia verso la sfida aglic'è una sola nota stonata. La squadra del ctha sorpreso nella fase a gironi degliper poco non scuciva il primo posto allae ha fatto tutto ciò senza uno dei suoi giocatori più importanti.infatti non ha disputatoa Euro 2024, un caso singolare se si pensa che l'attaccante delarriva da una stagione in rossonero, la sua prima, comunque positiva.Sotto la gestione, ha saputo ritagliarsi il suo spazio e nonostante la folta concorrenza davanti, ha messo a segnoNella Svizzera che gira con degli ingranaggi perfetti, il punto debole potrebbe essere proprio lain avanti ma, pur avendolo convocato,. Perché? Tante le ipotesi, poche le certezze.

- Anzitutto, il suo non utilizzo è riconducibile a una questione. Yakin vede Okafor comeo, soprattutto, come una. Motivo per cuiAnche iltra i due pare non sia decollato. Secondo spifferi provenienti dal ritiro svizzero e riportati da Tuttosport, l'attaccante si starebbe allenando con poca, a un ritmoe conche non ha fatto ricredere il ct. Questi lo vede insomma non come un'imprescindibile ma come uno che può spaccare la partita in corso, un po', un giocatore che ha bisogno di spazi e di determinate circostanze in campo per rendere. L'aveva detto anche in presentazione della spedizione tedesca:che deve giocare spalle alla porta. Gli manca un po’ il timing nei movimenti e poi. Troppo importante giocare spesso, il suo scarso minutaggio non è ottimale". Alle parole poi ha fatto seguire i fatti e, prima di lui, ha schieratoMessaggio chiaro.

- Eppure il classe 2000 c'era l'ultima volta che Svizzera e Italia si sono affrontate nel girone che avrebbe portato loro ai Mondiali e noi agli spareggi. Fu quella una delle sue prime dimostrazioni di come, quando parte dall’esterno per accentrarsi, sappia fare male. Secondo Antonio, ex vice commissario tecnico della Svizzera che ha parlato a Sport Mediaset, Yakin non lo schiera perché cerca movimento da parte degli attaccanti e soprattuttoIn quel senso Okafor dà meno garanzie rispetto alle altre punte. Un segnale insomma anche per Fonseca che pretenderà da lui maggiore impegno. Il portoghese eviterà la difesa a 3 al Milan e si manterrà sulla scia deluna buona notizia per lo svizzero che ha un contratto coi rossoneri fino al. Meno buona invece la sensazione cheIn Italia Okafor ci era arrivato un po' come vicee un po' come vicese quest'ultimo resterà un pilastro anche del prossimo Milan, il primo invece ha già salutato. Ci sarebbe quindi un posto libero ma sarà presto occupato e quindi, come con la Svizzera, anche con il Milan il rischio concreto è che nei prossimi mesi Okafor spenderà tanto tempo ancora seduto in