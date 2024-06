Milan, Maignan: "Ibra mi disse che ero un portiere di m... e ho litigato anche con Rabiot. Ecco perché lasciai il Psg"

è uno dei cardini di unache sta stentando agli. Il portiere delinfatti è tra i pochi finora a salvarsi in questa spedizione tedesca degli uomini diche, pur se da secondi, sono comunque agli ottavi. Affronteranno ile, prima di scendere in campo, proprio il numero uno rossonero si è concesso a Carré per una intervista. Tanti i temi trattati, ecco le sue parole.- "È successo tutto in allenamento al. Zlatan ha tirato forte e poi mi ha chiamatoNon mi piaceva. Ho interrotto l'allenamento e gli ho risposto che era unA Ibra piacciono le persone che gli. Da lì in poi abbiamo potuto lavorare bene".

- "Sì, ho litigato anche con, ma tutto sommato è finita bene.- "Ho passato diversi anni nell'accademia del PSG. Poco prima che firmassi per diventare professionista, il club cambiò proprietà. Sono arrivate diverse stelle, ho potuto allenarmi con loro, fare esperienza.. Sono arrivato alnel 2015 con portieri top, un gruppo top, un allenatore top".

- "mio sostituto contro il? La cosa più sorprendente secondo me non è stata la prima uscita, ma il modo in cui si è gettato sul pallone a due mani dopo la respinta.. Ciò che più ammiro di lui è la sua capacità di calciare al volo e in acrobazia. Ha un equilibro e una coordinazione incredibile".