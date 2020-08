David e Victoria Beckham hanno una nuova nuora in famiglia? La risposta probabilmente è sì perché i rumors che arrivano dagli Stati Uniti (dove l'ex stella di Milan, Manchester United e Real Madrid ha acquistato l'Inter Miami in MLS) parlano addirittura di un matrimonio celebrato in gran segreto in puglia per il filgio primogenito della coppia.



Brooklyn Beckham avrebbe infatti già detto sì alla bellissima attrice Nicola Anne Peltz senza farlo sapere a media e stampa, ma tradendosi, mostrando sui social un video in cui, entrambi portano la fede al dito. Lei, bellissima è 4 anni più grande del figlio più chiacchierato dei "Becks" ma ha ricevuto l'approvazione dalla mamma Victoria, l'ex Posh Spice che si è detta entusiasta della notizia.



La notizia sta già facendo il giro del mondo, come le foto social della bellissima Nicola Anne, che noi vi mostriamo nella nostra gallery.