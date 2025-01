Club Brugge-Juventus, le pagelle di CM: Nico Gonzalez ce l'ha sulla coscienza, male Vlahovic. Certezza Locatelli

AFP via Getty Images

Di fatto, meno impegnato del previsto. Un paio di uscite e tanti ringraziamenti: la Juve non ha punto, fino a Locatelli. Lì è proprio bravo.Interessante, soprattutto nella gestione dei momenti più complicati. Però Mbangula lo batte e ribatte finché è in campo. (Dal 68' SAYSBuona chiusura sul cross di Locatelli, per il resto è girare attorno a Nico.Come il compagno di reparto, attento però che Weah non entri più di tanto. L'americano gli dà una mano.

Spesso da solo contro due, prova a metterci una pezza dove serve. E serve praticamente sempre.Duro quando serve, efficace quando vuole. E' un mastino su Koop: non lo lascia respirare.Da una parte e dall'altra: almeno corre. Di qualità, ecco, se ne vede pochina.A proposito di qualità: da lui ci si si aspetta sempre tanto. E la giocata per Nilsson? Eh, è tanto. E quel controllo con cui ruba il tempo a Locatelli? Eh, pure quello.Animo da capitano, un paio di uscite sono di livello assoluto.Un tentativo: ribattuto. Poteva, doveva fare di più per questo Brugge. (dal 78' VETLESEN 6 - Prova a dare qualità)

Alla fine il destro è il suo, e l'occasione del Brugge capita sul suo destino: appuntamento fallito. (dal 68' NILSSON 6: dà tanto, dà bene. E ha una grande occasione)Il suo Brugge se la gioca, non fa la parte della vittima, né rende la Juve carnefice. A testa alta.Brividi in un paio di uscite dal basso, per il resto è una preghiera esaudita: il Brugge non punge mai, neanche quando dovrebbe. Vedi l'uscita su Talbi.Nella parte decisiva del campo, non c'è praticamente mai. E in difesa lascia scorrere per l'occasione più pericolosa del club belga.

Belle, le uscite. Ma soprattutto efficaci. Momento d'oro dei due centrali: tengono la baracca in piedi specialmente nelle situazioni di pressione.Vedi Gatti. Anzi: vedili insieme. Perché ormai la coppia è affiatata, si conoscono, e quindi osano. Lo sanno: l'uno è lì per l'altro.Se avesse trovato continuità durante la partita, la Juve avrebbe avuto il Cambiaso di sempre. Quello che fa strabuzzare gli occhi. Invece è solo a fasi alterne.A proposito di continuità: lui ce l'ha. E per i primi 70 minuti è forse il migliore della Juve. Bene in tutto, tranne che nel coraggio: può osare di più.

Senza infamia, senza lode. Un po' come la Juve: a tratti sembra aver trovato la quadra, a tratti invece è proprio deludente. (dal 75'entra con grande ambizione, si perde un po' nelle intenzioni)Non sprinta, non spacca, non sterza. Tante cose, tra quelle che non fa. Con il Milan era praticamente un altro giocatore. (dal 65': Non forza e non si sforza: freno a mano tirato)Funziona quando fa cose fuori dall'ordinario, nel compitino invece si blocca. Altra gara da dimenticare. (dal 75': tocca pochissimi palloni)

Oh, se Nico avesse ricordato il mestiere di centravanti spietato, l'uomo della partita sarebbe stato ancora una volta lui. La giocata per il quasi assist è incredibile. (dal 65': non si associa mai, e quante occasioni perde. Il suo è solo fumo negli occhi)Ce l'ha sulla coscienza. E in generale è una partita di corse, ma di corse a vuoto. Può fare decisamente meglio, come si è visto tra Bergamo e Milan. (dal 75': ingresso con pochissima tenacia, così ha poco senso)Perduta una grande occasione: 6 punti tra Brugge e Benfica erano possibili, e invece probabilmente arriveranno due partite in più. In generale, partita complicata, priva di certezze. Quasi senza forza nelle gambe. E Vlahovic così che senso ha?