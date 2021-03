. Ora tutti vedono, le giocate con lo United, l'esplosione allo Sporting dopo gli anni non semplici tra Udinese e Sampdoria, le stagioni del vorrei, ma non posso. E, come per ogni film degno di nota,, quello che magari non diventerà mai campione di incassi, ma sicuramente attirerà la curiosità dei veri fan. Quello che, più di tutti, farà capire davvero chi è il protagonista della nostra storia. Quello che ci spiegherà che quel vorrei, ma non posso è in realtà un vorrei, ma non me lo concedono.Due i registi ai quali ci affidiamo per raccontare al meglio da dove è partito, in Italia, il prossimo avversario del Milan in Europa League, in questo episodio speciale: il primo allenatore a Novara,, e il primo leader,. Chi lo seguiva dalla panchina, chi gli guardava le spalle in campo: Bruno Fernandes - Le origini, Bruno Fernandes Begins, chiamatelo come volete. MaIl primo incontro, quello che non si scorda mai, nell'estate 2011, quando Bruno non aveva ancora 18 anni e arrivava dal Boavista: ". Si vedeva da come toccava la palla, dalle giocate che faceva, da come si muoveva in campo e calciava. Capii subito che era davvero bravo, ma non perché io avessi un occhio particolare: chiunque lo avesse visto in allenamento l’avrebbe detto.. Era molto esile, questo era il suo unico difetto. Ma era così bravo che si è dato da fare, negli anni è migliorato anche in questo. Ancora oggi è più piccolo magari di altri, ma così forte e intelligente nelle scelte e nelle giocate, che sopperisce a tutto. Anche umanamente era proprio come era tecnicamente:".Poi, come spesso succede, si sale insieme, a braccetto. Ed è così che Gattuso, Jack, ora allenatore del Como, dove ha Ludi come dg (ironia della sorte, ma forza dell'amicizia), si porta in prima squadra il giovane Bruno Fernandes: ", non aveva paura di nulla. Era molto forte a livello mentale, non si accontentava mai: cercava e cerca ancora di migliorarsi costantemente, giorno dopo giorno".Il giovane di talento ma acerbo non sempre, in un contesto di classifica difficile, viene accolto alla grande: "Quando presi la squadra io eravamo in zona retrocessione, non era facile., poi lo lasciai fuori e gli spiegai che non volevo bruciarlo. Lui lo capì subito, in un’intervista più avanti lo ricordò anche. Però, sul momento, un po' la soffrì. Io dopo qualche partita tornai in Primavera, lui rimase su, ma non giocava.. Io gli dicevo: «Tranquillo, sei forte e presto giocherai anche coi grandi». Infatti andò così, dopo qualche settimana iniziò a giocare, fece bene e arrivò ai playoff col Novara, prima che lo acquistasse l’Udinese in Serie A. I grandi, però, non lo accolsero bene. Ricordo che Ludi era infortunato, ma i primi tempi. Dopo i primi mesi qualcuno venne da me a dirmi che ci avevo visto lungo…".La storia di un campione passa da tappe bruciate a brusche frenate, con le quali imparare a ripartire: ". Non aveva compiti tattici, doveva essere libero di giocare come e dove voleva per esprimere tutte le sue qualità. Provava e riprovava le sue giocate, aveva la possibilità di esprimersi perché riusciva a far diventare tutti bravi., ogni tanto faceva qualche grande gol, ma in Italia l’aspetto tattico è più importante di quello tecnico. Lì non gli vedevo fare le sue giocate,. Ha fatto comunque dei grandi campionati, io lo seguivo spesso. Lo guardavo e pensavo: «». Poi, da mezzala fece 63 gol, poi anche allo United sto rivedendo i suoi colpi e le sue giocate. Non mi aspettavo arrivasse a segnare così tanto, ma le giocate che fa sì: sa sempre dove arriva la palla, vede il gioco prima. Io gli ho visto fare tante cose straordinarie in allenamento, era già un giocatore tecnicamente fortissimo, ma non mi aspettavo arrivasse così in alto".E ora la gloria, quella che ha portato Bruno Fernandes ad avere il Manchester United ai suoi piedi. Ci sono squadre che vanno al ritmo del cuore del proprio allenatore, ed è il caso del Como; e altre, invece, che vanno al ritmo della qualità dei propri leader tecnici: "Quando andò al Manchester United, mi ringraziò in qualche intervista.. Poi, per come sono fatto io, non lo chiamo spesso, ma, che apprezza quello che avevamo fatto per lui. Quando eravamo a Novara e lui ormai era fisso in prima squadra, veniva spesso a salutarci sul pullman della Primavera in partenza per le trasferte. Lui aveva in mente solo di diventare un calciatore, aveva una mentalità superiore rispetto a tutti. Mi piacerebbe rivederlo in Italia, oltre al campione che è io ricordo un ragazzo semplice e giusto, veramente a modo.".Quanti film sportivi hanno visto il leader della squadra accogliere il giovane/nuovo con diffidenza e astio? Tanti. Quanti, poi, hanno visto quella diffidenza trasformarsi in amicizia, vera amicizia? Tutti. Ed è andata così anche tra Ludi e Bruno Fernandes: "La prima cosa che mi viene in mente se penso a Bruno è. Gara complicata, eravamo in un momento difficile, lui. Ripeto, non da 15 ma da 35 metri., tentò una giocata che poi non gli riuscì, ma questo testimonia il carattere e la personalità che aveva.insultai, poi dopo qualche mese ero io a chiedergli di tirare da 35 o 40 metri, tutte le volte che voleva, perché faceva comunque la differenza".Entrare in sintonia non è mai semplice, ma è necessario. Ed è da far capire con le buone o con le cattive: "Guardavamo la situazione con sospetto e curiosità. Era un momento delicato, puntare su ragazzo giovane, di appena 18 anni, che ancora si doveva esprimere era un azzardo.al momento che stavamo vivendo.. Lui con grande umiltà si mise in discussione, disse anche a Jack che forse non era ancora pronto, ma poi bastarono due parole e capì subito tutto. Era un ragazzo di un’educazione straordinaria,. Le difficoltà che ebbe inizialmente furono un po’ per timidezza e un po' perché non conosceva le dinamiche dello spogliatoio. Poi diventò loquace e simpatico".E una volta stabilita la connessione, il campione, per quanto in erba, non può che far vedere di cosa è capace: ". In Primavera ancora di più, da noi non riusciva a esprimere sempre tutto il suo estro. Ma, lui e Seferovic con una buona squadra vincevano le partite da soli. Faceva delle cose incredibili dal punto di vista tecnico., io mi riscaldavo con lui prima delle partite perché legammo tantissimo e. Eranel pensiero, è senza dubbio il giocatore più forte con cui abbia giocato. Già allora era così, adesso poi...".E Charly Ludi fa eco a Jack Gattuso,: "Le difficoltà con Udinese e Sampdoria? In Italia non è facile giocare, soprattutto per un giovane che ancora si doveva sviluppare fisicamente. Se avrei detto che sarebbe arrivato a valere 80 milioni? No, mentirei rispondendoti il contrario. Ma che avrebbe fatto una carriera così, questo sì. Aveva un amore per il lavoro e un atteggiamento straordinari,. Non era presuntuoso, all’inizio semplicemente non conosceva le dinamiche di spogliatoio. Dopo i primi sei mesi all'Udinese, in cui non giocava molto, lo chiamai per dirgli di stare tranquillo e aspettare: «». Mi rispose: «Charly, con voi ho vissuto un sogno, stavo in mezzo a calciatori con una grande carriera ed era già incredibile. Qua ancora di più, sono in Serie A e mai avrei pensato di arrivarci.». Dopo due mesi iniziò a giocare titolare e, al netto di alti e bassi, in Italia non fece comunque così male. Si affermò come giovane centrocampista, una squadra importante come il Napoli lo voleva. Ma il modo in cui mi disse «Sono più forte e tra poco gioco», con grande onestà e senza presunzione, dimostra la sua qualità".E chi sale passo dopo passo, con umiltà e riconoscenza, il passato se lo porta dietro. Per questo, Bruno Fernandes, Novara non l'ha mai dimenticata: ". Un ragazzo così si fa fatica a trovarlo, penso a Faragò, un altro che ha avuto una buona carriera ed è molto umile.. Quando mi ritirai, mi fece un video per ringraziarmi di quello che gli avevo insegnato. Io gli dissi: «Grazie a te per avermi fatto vincere le partite». Poi mi commenta le foto su Instagram, è rimasto un bellissimo rapporto., lo volevo mettere in contatto con un altro ex compagno per un’iniziativa benefica. Lui era felicissimo,, per farvi capire il valore che dà all’esperienza fatta con noi. Tecnicamente io per lui stravedo, è uno dei centrocampisti migliori del mondo. Ma".E chi sa da dove viene, ha ben presente cosa vuole dal suo futuro. Per questo il ragazzino magrettino, ma pieno di talento, ha conquistato lo United: ". Ci lega un rapporto di grande affetto,. È un giocatore fortissimo, ha cambiato radicalmente lo United, uno dei tre club più forti del mondo, questo dà l’impatto tecnico che ha. È un giocatore totale,. Lo dico con grandissimo orgoglio, senza paura di esagerare perché me lo dice la sua quotidianità. A volte si dice troppo facilmente, ma".E ora, il destino, che sa sempre quello che fa, lo rimette sul percorso di un'italiana, da avversario e da giocatore top in Europa: "Non andrò allo stadio e non so se vedrò la partita in diretta, probabilmente - scherza - guarderò qualche serie tv con mia moglie che se no si arrabbia. Ma sicuramente la vedrò, magari ci sentiremo in questi giorni. Ho visto la partita di andata,: è uno dei migliori centrocampisti del mondo". E continuerà a parlare. E a emozionare. Come ha fatto lui con chi lo ha conosciuto a Novara. E a sorridere.