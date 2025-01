Bucchi e il dramma della compagna: "Ebbe un infarto fulminante davanti a nostra figlia di un anno e mezzo"

Getty Images

Cristianha raccontato la sua storia al Corriere della Sera. Ex bomber di numerose squadre –, tra le altre – la vita dell’attaccante è stata segnata dallaQueste le parole di Bucchi che ora fae ha ripercorso quei tragici momenti vissuti a 25 anni. Allora giocatore del, di ritorno da una trasferta contro il Genoa – era il– il giocatore rincasò eCresciuta, oggi la ragazza vive a Dubai e lavora come assistente di volo.

“Come ho superato la morte della mia compagna davanti a mia figlia di un anno e mezzo? Si fa. Per mille motivi, nessuno dei quali forse può essere compreso da chi una situazione del genere non l'ha vissuta. Lnon può sentirsi sempre e solo sfortunata perché ha perso la madre in quel modo. E, alloraIl calciatore e la figlia insieme in giro per l'Italia con una tata per quando facevo gli allenamenti, per le partite. Ma Emily era sempre con me anche al campo. Una tragedia che fai fatica ad accettare senza cadere nella più inutile delle domande:Il senso di colpa iniziale è inevitabile. Valentina ebbe un, non si sarebbe salvata. A Emily siamo stati tutti vicini, le abbiamo raccontato pian piano la verità, lei non ricorda, era troppo piccola. Forse è stato un bene. Io non ho mollato di un centimetro e, come è successo anche in altre situazioni non belle della mia vita, dopo mi sono sentito addirittura più forte”.

– “Sottovalutato? È stata una soddisfazione aver potuto dimostrare a chi non aveva fiducia che si era sbagliato. Per essere all'altezzaResto convinto che il lavoro alla lunga paghi sempre: io ce l'ho fatta così. Sono passato dai dilettanti alla Serie A in un anno. Del resto, anche a scuola era uguale: al liceo scientifico studiavo tantissimo perché non tolleravo le brutte figure. Dovevo avere sempre il controllo della situazione per stare sereno. Ho frequentato anche l'Università mentre giocavo a calcio e studiavo, studiavo...”.

L'idea me l'aveva data la prof di italiano. Scrivevo bene e lei diceva che i miei lavori erano interessanti, riuscivo a non essere scontato, a fornire domande e dare risposte. Quando ho smesso di giocare un po' l'ho fatto in tv, sia come opinionista che come giornalista”.“Altra batosta, lì mi sentivo impotente. Sapevo di essere innocente ma non potevo dimostrarlo.Up e down, la mia carriera è stata un po' così, ma mi rialzavo sempre mosso dalla rabbia e dalla determinazione che non dovevo mollare”.

Vivi solitamente lontano dai tuoi affetti, dagli amici, dalla famiglia, dalla città dove sei nato.quando torni a casa ti rendi conto che ciò che hai lasciato non è più com'era prima. Sei solo perché quando ti aspetti di condividere un dispiacere, una delusione con qualcuno spesso non trovi chi ti aspetti che ci sia. Forse per questo motivo il calcio ti rende anche forte. Io ho superato tanti limiti personali.comprato senza avere i soldi. Quando Gaucci mi prese al Perugia non avevo una macchina. Il contratto era di 50 milioni, ne avrei guadagnati più o meno 4 netti al mese. All'epoca gli stipendi non erano pagati mensilmente. Non avevo una lira, venivo dall'Eccellenza e comprai una Ford Fiesta 16 valvole, era il mio sogno, ma feci un finanziamento di cinque anni. Non finivo più di pagarla. Le amicizie nel calcio esistono?