Buchanan, frecciata all'Inter: "Sono un'ala, giocavo da quinto. Volevo..."

, canadese classe 1999, parla in conferenza stampa nel suo primo giorno da giocatore del"Le prime impressioni sono buone, mi hanno accolto tutti bene. Per me è una nuova avventura, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di poter mostrare cosa posso fare, sono pronto". Di seguito le sue parole, nella traduzione di TMW."Mi ha impressionato positivamente, sono una squadra che gioca in maniera molto offensiva. Hanno dimostrato la loro qualità. Penso di poter fare bene lì, mi piace creare occasioni in attacco anche se so di dover avere responsabilità in difesa".

"Sono arrivato ad un punto dove volevo giocare di più e all'Inter non accadeva tanto. Quando è arrivato il Villarreal non ci ho pensato due volte, per me è un'opportunità perfetta per poter tornare a giocare come un tempo"."Sono super motivato, la cosa importante per me è dare una mano alla squadra a vincere. La concorrenza migliora tutti, siamo tutti qui per aiutare la squadra. Sono pronto, voglio lavorare duro e fare di tutto per far vincere la squadra".

"So giocare in tutte e due le fasi. La mia posizione preferita è quella di ala, però all'Inter giocavo molto come quinto"."Mi sento bene, in forma. Forse mi manca il ritmo per essere al 100% però questo arriverà con le partite, poi starà al tecnico decidere. Dipendesse da me, sarei pronto da subito ad aiutare la squadra".(con 1 gol) da gennaio 2024 a gennaio 2025. Buchanan passa dall'Inter al Villarreal con la formula del prestito con diritto di riscatto.