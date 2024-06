Buffon: "Conte al Napoli come il cacio sui maccheroni, su Thiago Motta..."

Getty Images

, ex portiere e capitano della Nazionale, e attuale capo delegazione degli Azzurri, parla a Radio Deejay."Arriviamo a fari spenti e non è un aspetto negativo essere sottovalutati. Per i valori che ho percepito, morali, di appartenenza, di spessore e qualità, siamo una Nazionale forte con valori aggiunti come Spalletti e il suo staff. Luciano è come me, un animale selvatico che va lasciato a briglie sciolte".

"Conte al Napoli? Come il cacio sui maccheroni. Non ci può essere di meglio"."Fossimo stati negli anni '90 sarebbe stato un allenatore da big già due o tre anni fa. Ha fatto un ottimo percorso da calciatore e da tecnico ha dato risposte importanti, soprattutto con lo Spezia... è andato a Napoli da esonerato e ha vinto, da questi aspetti capisci che siamo davanti a uno diverso dagli altri".