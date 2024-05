Juventus, Thiago Motta firma la prossima settimana: appuntamento a Lisbona

Non ci sono più dubbi,Secondo quanto riferisce Sky Sport,, in Portogallo, dove vive la famiglia dell’ormai ex allenatore del Bologna, trascinato in Champions League a distanza di 61 anni dall’ultima volta.più bonus per arrivare sino a 5.- In questi giorni Thiago Motta è partito alla volta di Barcellona, dove vivono il padre ed il fratello, a bordo della sua moto e successivamente raggiungerà la moglie e le tre figlie, che si trovano a Cascais. Un po’ di relax dopo le fatiche di una stagione conclusa coi festeggiamenti di piazza per lo storico traguardo raggiunto con la squadra rossoblù e le lacrime di commozione dopo l’ultima giornata di campionato contro il Genoa., esonerato lo scorso 17 maggio - a 48 ore di distanza dalla vittoria nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta - e che attualmente sta provando a definire coi legali della Juventus i termini di una rescissione consensuale. Il suo contratto col club bianconero scade infatti nell’estate 2025 e la prima richiesta del tecnico livornese di incassare i 14 milioni di euro lordi previsti (20 se si comprendono i compensi del suo staff) è stata rispedita al mittente., dopo le contestazioni avanzate dalla Juve al suo ex allenatore per i comportamenti assunti in campo e fuori in occasione della finale di Coppa Italia del 15 maggio.