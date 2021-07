Sarà una stagione speciale per. Il portiere ha deciso di lasciare la Juventus per tornare nella 'sua' Parma, lì dove tutto era iniziato. Dal ritiro del club gialloblù ha parlato della sua ex squadra ma anche della vittoria dell'Italia: "La Juve ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare lo scudetto - ha detto Buffon in tv - L'anno scorso abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana ma si è parlato spesso di delusione perché le aspettative erano altre.- "Nessuna sorpresa per Chiellini e Bonucci, sono due punti di riferimento e a ogni nazionale serve esperienza, solidità e certezze da parte di alcuni giocatori. Verratti è un campione e Jorginho è di altissimo livello, ma".- "Alla mia età non c'è il dubbio di essere un portiere performante o meno, da quel punto di vista ho la certezza di fare bene per i prossimi quattro o cinque anni. Fisicamente sto bene e penso di aver acquisito un'esperienza importante, per questo sulle prestazioni non ho dubbi.. Ma non è quello che ho pensato io nel momento in cui ho scelto Parma, perché sono sicuro che è la piazza con le caratteristiche giuste per cercare di vincere anche questa ultima sfida".