Gianluigi Buffon, ormai ex portiere e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:



SULL'ULTIMA STAGIONE - "Ho dato tutto quello che potevo, come talento, come energie nervose. Ora lascio spazio ai giovani che devono abituarsi a farsi carico di piccole responsabilità, che poi diventano sempre più grandi. Per farli crescere c’è bisogno principalmente di quello".



SULLA ROMA - "Mi è piaciuta molto l’anno scorso con Di Francesco, era necessario per quella città e per i tifosi un cambio di mentalità e c’è stato. In Champions League hanno fatto un percorso incredibile".



SUL NAPOLI - "Ha fatto una stagione che è andata oltre le più grandi aspettative. A un certo punto pensavo vincessero il campionato perché sul piano psicologico erano messi meglio rispetto a noi. Invece la forza mentale e l’esperienza soprattutto ci hanno favorito. Fossi in loro proverei un po’ di rammarico per il percorso interrotto troppo presto in Europa League: avevano tutte le opportunità per disputarla da protagonisti e arrivare fino alla fine".