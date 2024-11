Buffon: "Mondiale 2006? Zidane quella sera aveva tanta forza... nel collo. Il gol di Muntari e Ilaria D'Amico..."

AFP via Getty Images

Intervistato insieme alla moglienel corso del programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, l'ex portiere di Parma e Juventus, nonché dirigente della Nazionale italiana,è tornato a parlare di diversi episodi del suo passato da calciatore passando per il gol di Muntari, per il Mondiale 2006 e perfineo per l'esordio con un retroscena divertente con Paolo Maldini."La parata in finale è stata complicata, perchè Zidane riuscì ad imprimere alla palla una potenza incredibile, che sembrava scagliata col piede, si vede che quella sera aveva tanta forza nel collo perché dopo (ride, ndr). La festa? Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato la fine del Mondiale ero solo felice che fosse finita".

"Secondo me quello è il momento nel quale certe persone fanno la differenza e fanno vedere di avere un'altra marcia rispetto ad altre. Lui lì probabilmente ha rivissuto in me, che avevo 17 anni ed ero all'esordio, il proprio esordio e probabilmente ha avuto la sensibilità per capire questo qua, un ragazzo che adesso va a giocare contro dei mostri sacri, perché c'era Maldini, Baresi, Weah, Baggio, Boban, chi più ne ha più ne metta. Se solo gli faccio un saluto, gli do un abbraccio, così magari lo aiuto a non fare brutte figure, perché già era complicato per me affrontare una gara simile. E quindi lui ha avuto la sensibilità di venirmi abbracciare e dire dai, forza, fa che non succeda niente. E mentre tutti gli altri giustamente erano concentrati sulla loro gara così e sono passato come se non esistessi neanche, ero solo un avversario, lui invece è stato l'unico che è venuto lì a darmi veramente forza. E per me Paolo è là".

ILARIA - "Ci siamo conosciuti in un'intervista? Ci conoscevamo da tempo, frequentando lo stesso mondo, però quella volta, quella del gol di Muntari in Milan-Juve, mi intervistò e a bruciapelo mi chiese: "Buffon, ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?". Io ero per terra guardavo su e io lì risposi con due verità, non l'avessi mai fatto. Io dissi che non me ne ero accorto ed era vero, ma poi dissi che anche se me ne fossi accorto non l'avrei detto".