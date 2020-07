Il brand dell'Inter è in piena crescita e Zhang non si accontenta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’ultimo progetto ha preso vita venerdì scorso: i podcast. Perché c’è un’Inter anche oltre i gol di Lukaku, i colpi di testa di De Vrij o le parate di Handanovic. Ed è un’Inter che mette in campo ogni giorno circa 100 persone, per ottenere risultati solo apparentemente slegati dal campo. Kpmg ha premiato il club nerazzurro, solo lo scorso mese di maggio, come la società che a livello europeo maggiormente è cresciuta in termini di follower sulle molteplici piattaforme utilizzate: +232%. È il frutto del lavoro di Inter Media House, progetto nato nel 2017 e ormai vicino - compleanno a settembre - a compiere tre anni.NumeriFacebook, Twitter, Instagram, Telegram. Ma anche Weibo e Wechat per intercettare i tifosi asiatici, come impone la società ma soprattutto il mercato: in tutto 10 piattaforme globali per circa 20 mila contenuti esclusivi pubblicati all’anno. La finalità è evidente, i club inglesi hanno dettato la linea. La crescita del brand è la sfida più affascinante delle società di calcio per accrescere il valore del club tutto. E così i social diventano la via per fidelizzare il tifoso e soprattutto avvicinare sponsor, creare collaborazioni, in sostanza allargare la base di possibili ricavi”.