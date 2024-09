Cafu: "Emerson Royal farà benissimo, se si sblocca può dare molto. Sul derby..."

Getty Images for Laureus

L’ex difensore rossoneroè intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Inter e Milan e si è soffermato in particolare sul nuovo acquisto, protagonista di un inizio di campionato tutt’altro che positivo: "È bravissimo e, anche se nel Tottenham ha giocato poco, sono convinto che nel Milan farà molto bene. È un giovane e se si sblocca può dare molto alla squadra perché ha forza, grinta e garra". Queste le altre dichiarazioni del brasiliano:- "Seguo spesso il Milan., ma il tempo per recuperare c’è e sono convinto che questa squadra farà tanti punti. Il derby in questo senso è una partita importantissima: vincendola il Milan può agganciare l’Inter e rientrare nella lotta per lo scudetto. Io ci credo".

- "Mi aspetto che sarà duro perché di fronte avremo una squadra forte, ma bisogna vincere per scalare la classifica. Se i nerazzurri ci battono, sarà più complicato recuperare e per questo dico che bisogna far bene. Inter favorita?".- "Morata è stato un grande acquisto. Se verrà servito a dovere, segnerà molto in questa stagione. Speriamo anche nel derby".- "Un derby che ricordo con piacere? Quello che vincemmo in rimonta al mio primo anno a Milano. Perdevamo 2-0, poi ribaltammo e a fine anno fummo campioni".

- "Chi toglierei all'Inter? Lautaro. Ha il gol nel dna".