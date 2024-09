Milan, Emerson Royal divide i tifosi: nel mirino la strategia di Moncada e Ibrahimovic

Getty Images

Appunti sparsi dopo Milan-Venezia. Vincere fa sempre bene, farlo con 4 gol segnati e 0 subiti ancora di più. Pulisic è l’abito buono per tutte le stagioni, sa come incidere e poi proteggere. Incuriosiscono sempre di più la crescita di Pavlovic e la voglia di Abraham, Fofana può diventare un elemento centrale della squadra.: contro il Venezia ha sofferto Zampano e solo il diverso livello rispetto a Nuno Tavares della Lazio ha salvato il brasiliano.Qualche spunto positivo, seppur flebile, la prestazione di Emerson l’ha lasciato. L’ex Tottenham si è applicato tanto nelle due fasi secondo quello che gli chiede Fonseca. Proprio il tecnico portoghese risulta centrale in questa prima fase di conoscenza e ambientamento perché

- Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Al momento mezzo vuoto perché. Scetticismo che, allo stato attuale, non è stato superato dalla risposta del campo. Ma al di là di una preferenza che poteva essere accordato a un altro profilo seguito come il portoghese Tiago Santos del Lille, i dubbi risiedono sulla strategia portata avanti da Moncada e Ibrahimovic: