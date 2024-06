Getty Images

Cagliari, arriva la decisione finale su Petagna

21 minuti fa



Andrea Petagna non verrà riscattato dal Cagliari. Il centravanti, ex Napoli e Atalanta, ha segnato solamente un gol nella scorsa stagione - seppur decisivo - e, per questo motivo, la formazione sarda non ha intenzione di confermarlo per la rosa della prossima annata. Petagna, dunque, tornerà al Monza e verrà valutato in ritiro dal nuovo allenatore che, con ogni probabilità, sarà Baroni che ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Verona.



Il Cagliari, in sostanza, non eserciterà il diritto di riscatto a 8 milioni di euro fissato con i brianzoli. Petagna farà rientro in Lombardia: possibile un nuovo prestito o una cessione per monetizzare, dato il contratto con il Monza fino al 30 giugno 2026.