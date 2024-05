Cagliari: Andrea Petagna ed i continui problemi fisici. Tra le varie ipotesi di mercato e la possibilità di una nuova ulteriore chance

Partita che passa, classifica che cambia. Il campionato di Serie A è ormai prossimo alla conclusione ma per quanto riguarda isi dovrà, con molta probabilità, attendere il fischio finale dell’ultima giornata. Ili sbaglia, trovando solamente un pareggio, il match casalingo contro il Lecce, ed in attesa dell’Udinese - che giocherà domani contro il Napoli - si ritrova, a tre partite dal termine, con soli quattro punti di vantaggio dall'inferno della Serie B.Ad inizio stagione i tifosi rossoblù pensavano di poter vivere più serenamente il proprio campionato anche grazie a delle ottime alternative in rosa per quanto riguarda l’attacca. Invece qualcosa, a livello di “bomber”,. Tra chi ci si aspettava certamente di più troviamo, giocatore arrivato in estate dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle 18 partite disputate sino ad oggi, complici numerosi infortuni di lungo periodo, l’ex attaccante del Napoli ha messo a refertoed un assist. Veramente troppo poco. A fine stagione bisognerà decidere il suo futuro, anche perché in caso di riscatto, il presidente Tommaso Giulini dovrà versare nelle case brianzole la cifra di. A quel punto Petagna avrà un contratto a tinte rossoblù valido sino al 30 giugno del 2026. Scontato il fatto che, in caso di retrocessione, l’attaccante verrà “rispedito” a Monza senza possibilità di riscatto, salvo una nuova contrattazione della formula e delle cifre.

Andrea Petagna però era arrivato a Cagliari per rilanciarsi, per ritrovare quel giocatore che tutti hanno potuto ammirare ai tempi della SPAL e che poi si era perso prima con la maglia del Napoli e poi con quella del Monza. Con il club emiliano in. Un lontano parente di quello visto negli anni successivi. I problemi fisici sono stati l’ennesima tegola ma ora, Petagna, potrà avere una chance veramente importante. Nelle ultime tre partite potrà dimostrare di essere un giocatore da gol importanti, da gol salvezza, che varrebbero la sua permanenza in Sardegna e la copertina nella parte finalissima della stagione in corso.

Claudio Ranieri lo ha recuperato e sa di poter contare su di lui nelle sfide contro Milan, Sassuolo e Fiorentina, rientrando finalmente nelle turnazioni con Lapadula e Shomurodov per il ruolo di prima punta. Il gioco di sponda dell’ex Napoli è fondamentale e. A fine stagione poi conterà molto sia il giudizio del tecnico - bisogna vedere se resterà Sir Claudio Ranieri - ma anche la volontà del giocatore, che, situazione infortuni a parte, ha sempre dichiarato di essere felice del suo approdo in Sardegna.

Va aggiunto anche il fatto che Andrea Petagna si è fatto nuovamente male quando stava iniziando ad entrare in forma ed ha saltato soprattutto le partite in cui i rossoblù hanno creato maggiori occasioni in fase offensiva. Di mezzoma anche quelli dei vari compagni di reparto che non hanno permesso all’ex Atalanta di agire con un compagno di reparto più o meno fisso Petagna dovrà essere bravo a farsi scivolare questo brutto momento alle spalle ed entrare nel cuore dei tifosi con i pesanti gol salvezza.