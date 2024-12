Cagliari-Atalanta LIVE alle 15

GETTY

match valido per lasi gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari sabato 14 dicembre alle ore 15:00. Lavola in campionato ed è reduce da uno stop in Champions League con ilche ha lasciato l’amaro in bocca. Fa visita ai rossoblù che arrivano invece dalla sconfitta di Firenze e che vorranno evitare che la squadra dicentri laSardi e bergamaschi(1-1 a Bergamo): da allora si sono registrate 10 vittorie della Dea e otto del Cagliari.va verso la conferma di, ballottaggio tramentreinsidia. Qualche dubbio anche per Gasperini:in vantaggio sucosì comesu

(4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.