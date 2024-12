Getty Images

Cagliari-Atalanta, mano di Kossounou. Tonolini a Open VAR: "Errore di Pairetto e del Var, era rigore"

Redazione CM

16 minuti fa



A Open Var, programma di Dazn, il Componente della CAN Mauro Tonolini ha analizzato la mancata assegnazione del calcio di rigore a favore del Cagliari contro l'Atalanta (sfida, per dovere di cronaca terminata 0-1 per i bergamaschi grazie alla firma di Zaniolo). Tonolini ha dichiarato: "Errore sia dell'arbitro in campo Pairetto che del VAR. Il braccio di Kossounou è alto, in posizione innaturale ancor prima del cross di Deiola. Era rigore"



L’EPISODIO – Siamo al 31’ della sfida fra Cagliari e Atalanta. Zappa scende sulla sua fascia di competenza, crossa al centro, ma il suo passaggio viene deviato da Kossounou prima con la gamba e poi con la mano che è molto larga: qualche dubbio, per l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere rigore e il Var, dopo un’attenta revisione, conferma la decisione di campo.